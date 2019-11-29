Polícia Civil do ES acerta ao afastar agentes envolvidos em confusão

Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

A missão da polícia é muito mais abrangente do que aplicar as leis. Desde as raízes mais antigas da palavra, ligadas à ideia de “governo da cidade”, já está dada a nobre tarefa de zelar pelo bem-estar do cidadão. A Polícia Civil do Espírito Santo traduz bem sua visão: “ser reconhecida pela excelência na defesa da dignidade da pessoa humana com a valorização e o respeito à vida e à cidadania.”

Para que não sejam essas apenas belas palavras, acerta a corporação ao afastar os policiais envolvidos em uma confusão em Vitória, na última segunda-feira (26) . Os agentes foram flagrados em vídeo em uma altercação destemperada com um funcionário dos Correios, durante uma manifestação de policiais na Reta da Penha, uma das principais da Capital, por reajuste salarial.

Diante das cenas de nervosismo descomedido, que viralizaram nas redes sociais, o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, assinou o afastamento dos investigadores Mitri Guedes Paranhos e Luciana Maria de Souza, enquanto corre o processo administrativo. A medida zela pela transparência ao impedir qualquer interferência até a elucidação dos fatos.

A defesa dos agentes atribui a briga a uma conduta imprudente no trânsito por parte do funcionário dos Correios. Seja esse o motivo ou seja qualquer outro, dificilmente a sociedade pode admitir uma conduta tão instável de profissionais que têm como valor observar as garantias individuais.

O delegado-geral da Polícia Civil mostrou diligência desde o início. Já em um primeiro momento, foi firme ao apontar que as cenas gravadas não refletem o treinamento oferecido aos policiais.