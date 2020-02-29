Futuro e progresso Crédito: Divulgação

O mundo entra em 2020 assustado com a epidemia de coronavírus que se alastra. E se pergunta o que podemos esperar desta década. O que será do ritmo do progresso? Ao nos lembrar da ameaça de pandemias, o coronavírus também nos aponta para os riscos das ameaças contemporâneas ao progresso: pandemias, cibersabotagens, mudanças climáticas e desigualdades.

Recentemente, o "Financial Times" publicou ensaio de Steven Pinker sobre os anos 2020. Iluminista, Pinker constata que o progresso é um fato histórico e que “nas últimas sete décadas os seres humanos se tornaram (em média) mais longevos, mais saudáveis, mais seguros, mais ricos, mais livres, mais justos, mais felizes e mais inteligentes, não apenas no Ocidente, mas no mudo inteiro”.

Mas ele lembra que o progresso não é uma força natural e que a lei da entropia perpassa a condição humana e a natureza do progresso. Superar a entropia e buscar o progresso é o alvo do iluminismo conduzido pela combinação da razão, da ciência e do humanismo.

Diz Pinker que as leis do universo são indiferentes ao nosso bem-estar, com muito mais coisas que podem dar errado do que dar certo. “E nossa espécie evolui para obter vantagens na luta para se reproduzir, não para a felicidade e sabedoria”. Assim, o primeiro passo para pensar o futuro é conciliar o progresso humano com a natureza humana. A boa notícia, diz ele, é que somos uma espécie cognitiva, cooperativa e com empatia, capaz de unir forças para o progresso de todos. A lei da sobrevivência.

O progresso não é inevitável, mas tem impulsos fortes: a ciência, a medicina, a educação, os direitos humanos e a democracia. Pinker prevê que a década será cheia de conflitos, crises e problemas. Mas o progresso mostra que é possível e necessário mais progresso, a ser conquistado com o conhecimento e a tecnologia disponíveis.

Pinker conclui, em perspectiva, que os problemas são inevitáveis, mas são solucionáveis, e as soluções criam novos problemas que podem ser, por sua vez, resolvidos. Uma visão iluminista. De uma era de incertezas e volatilidade.