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Para onde vamos?

Pensar o futuro é conciliar o progresso humano com a natureza humana

O progresso não é inevitável. Mas o progresso mostra que é possível e necessário mais progresso, a ser conquistado com o conhecimento e a tecnologia disponíveis

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 fev 2020 às 05:00
Antônio Carlos Medeiros

Colunista

Antônio Carlos Medeiros

Futuro e progresso Crédito: Divulgação
O mundo entra em 2020 assustado com a epidemia de coronavírus que se alastra. E se pergunta o que podemos esperar desta década. O que será do ritmo do progresso? Ao nos lembrar da ameaça de pandemias, o coronavírus também nos aponta para os riscos das ameaças contemporâneas ao progresso: pandemias, cibersabotagens, mudanças climáticas e desigualdades.
Recentemente, o "Financial Times" publicou ensaio de Steven Pinker sobre os anos 2020. Iluminista, Pinker constata que o progresso é um fato histórico e que “nas últimas sete décadas os seres humanos se tornaram (em média) mais longevos, mais saudáveis, mais seguros, mais ricos, mais livres, mais justos, mais felizes e mais inteligentes, não apenas no Ocidente, mas no mudo inteiro”.

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Mas ele lembra que o progresso não é uma força natural e que a lei da entropia perpassa a condição humana e a natureza do progresso. Superar a entropia e buscar o progresso é o alvo do iluminismo conduzido pela combinação da razão, da ciência e do humanismo.
Diz Pinker que as leis do universo são indiferentes ao nosso bem-estar, com muito mais coisas que podem dar errado do que dar certo. “E nossa espécie evolui para obter vantagens na luta para se reproduzir, não para a felicidade e sabedoria”. Assim, o primeiro passo para pensar o futuro é conciliar o progresso humano com a natureza humana. A boa notícia, diz ele, é que somos uma espécie cognitiva, cooperativa e com empatia, capaz de unir forças para o progresso de todos. A lei da sobrevivência.

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O progresso não é inevitável, mas tem impulsos fortes: a ciência, a medicina, a educação, os direitos humanos e a democracia. Pinker prevê que a década será cheia de conflitos, crises e problemas. Mas o progresso mostra que é possível e necessário mais progresso, a ser conquistado com o conhecimento e a tecnologia disponíveis.
Pinker conclui, em perspectiva, que os problemas são inevitáveis, mas são solucionáveis, e as soluções criam novos problemas que podem ser, por sua vez, resolvidos. Uma visão iluminista. De uma era de incertezas e volatilidade.

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Agora, estamos diante de uma emergência. O desafio de curto prazo é debelar a epidemia de coronavírus e evitar uma pandemia. A ciência e a medicina estão em ação. Mas os efeitos econômicos negativos no crescimento mundial em 2020 estão contratados. É o progresso sendo contido. Novo problema a ser solucionado...

Antônio Carlos Medeiros

É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas

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