Os recados que ficam com os leilões de petróleo

2) Outro fator que atinge em cheio o Espírito Santo é o volume menor de recursos que o governo do Estado e as prefeituras vão receber fruto da divisão prometida pelo governo federal. Ao invés dos R$ 532 milhões,

, sendo R$ 160,7 milhões para o Estado e R$ 97,7 milhões para os municípios. A decepção com a arrecadação foi unânime. Mas há também que se ponderar que esses entes estão saindo no lucro. É um dinheiro extra que no início de 2019 não estava previsto para cair na conta de nenhuma das administrações públicas.