Primeira plataforma de petróleo construída no ES deixa estaleiro nesta segunda

A Petrobras prevê iniciar a produção em Berbigão ainda neste ano. Segundo fontes, há uma grande pressão para que o prazo seja cumprido para que as metas da companhia sejam alcançadas.

Em comunicado na última sexta, o EJA informou que o cancelamento era fruto de "circunstâncias inevitáveis" e que uma nova data seria marcada para a comemoração. O evento iria reunir profissionais que atuaram na construção da P-68 e representantes da Petrobras.