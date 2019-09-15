Primeira plataforma de petróleo construída no ES deixa estaleiro nesta segunda

A plataforma P-68 deixará nesta segunda-feira o Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), no norte do Espírito Santo, rumo ao campo de Berbigão, no pré-sal da Bacia de Santos. A embarcação já recebeu a inspeção da Marinha e teve autorização para seguir viagem. O horário que a unidade, do tipo FPSO (que produz, armazena e transfere óleo), deixará o estaleiro ainda não foi informado.
A Petrobras prevê iniciar a produção em Berbigão ainda neste ano. Segundo fontes, há uma grande pressão para que o prazo seja cumprido para que as metas da companhia sejam alcançadas.
A P-68 é a primeira plataforma construída no Espírito Santo. Ela terá capacidade de produzir 150 mil barris de petróleo por dia e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural. Além dessa embarcação, contratada pela Petrobras à empresa de Singapura, o EJA tem uma outra encomenda da estatal: a P-71. Assim como aconteceu com a P-68, a P-71 terá os módulos integrados em Aracruz. O casco desta embarcação virá da China.
Na última sexta-feira estava prevista a cerimônia de entrega da P-68. Mas ela foi cancelada. O motivo, entretanto, não foi informado pelo Estaleiro Jurong Aracruz nem pela Petrobras. As companhias também não disseram se um novo evento irá acontecer nesta segunda-feira antes de a plataforma deixar o litoral Norte capixaba.
Em comunicado na última sexta, o EJA informou que o cancelamento era fruto de "circunstâncias inevitáveis" e que uma nova data seria marcada para a comemoração. O evento iria reunir profissionais que atuaram na construção da P-68 e representantes da Petrobras.