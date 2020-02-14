Os bastidores do caos: morte de adolescente provocou ataques em Vitória

Durante uma ação sigilosa promovida pela polícia, o rapaz, que tinha várias passagens pela polícia segundo a Chefia da Polícia Civil, deu entrada às 8h28 no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas) com uma perfuração por arma de fogo. Entretanto, ele teve parada cardiorrespiratória. A morte foi constatada às 8h45. Segundo a coluna apurou, o adolescente foi conduzido à unidade médica por populares.
O caso, ainda em apuração, não detalha qual teria sido o agente responsável pelo tiro que vitimou o adolescente, se teria sido a polícia ou um criminoso.
Por volta das 11h, servidores da Polícia Civil ainda tentavam verificar o motivo de não terem sido informados com antecedência sobre a entrada de um baleado no hospital. Assim, a partir disso, a ocorrência, catalogada como transporte de cadáver, passou a ser registrada como homicídio.