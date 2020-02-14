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Leonel Ximenes

Os bastidores do caos: morte de adolescente provocou ataques em Vitória

Rapaz de 17 anos, de nome Caio Matheus Silva Santos, morador do Bairro da Penha, morreu durante ação policial na manhã desta sexta (14); não se sabe se o tiro que o matou partiu de um policial ou de um criminoso

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 13:09

Públicado em 

14 fev 2020 às 13:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caio Matheus Silva Santos, morador do Bairro da Penha Crédito: Reprodução
A morte de um adolescente de 17 anos, de nome Caio Matheus Silva Santos, morador do Bairro da Penha, foi o estopim para o caos e ataques que aconteceram nesta sexta-feira (14) nas Avenidas Leitão da Silva, Serafim Derenzi e Marechal Campos, em Vitória. A coluna teve acesso a registros do boletim do caso.
Durante uma ação sigilosa promovida pela polícia, o rapaz, que tinha várias passagens pela polícia segundo a Chefia da Polícia Civil, deu entrada às 8h28 no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas) com uma perfuração por arma de fogo. Entretanto, ele teve parada cardiorrespiratória. A morte foi constatada às 8h45. Segundo a coluna apurou, o adolescente foi conduzido à unidade médica por populares.
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O caso, ainda em apuração, não detalha qual teria sido o agente responsável pelo tiro que vitimou o adolescente, se teria sido a polícia ou um criminoso.

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Por volta das 11h, servidores da Polícia Civil ainda tentavam verificar o motivo de não terem sido informados com antecedência sobre a entrada de um baleado no hospital. Assim, a partir disso, a ocorrência, catalogada como transporte de cadáver, passou a ser registrada como homicídio.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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