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Desistência

Simone Biles não vai competir nas barras e no salto, especialidade de Rebeca

A ginasta, de 21 anos, que chegou ao Japão com expectativa de conquistar até cinco medalhas de ouro, já havia desistido da competição por equipes e da final geral por questões de saúde mental

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 23:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2021 às 23:57
Olimpíadas
Simone Biles, anunciou que desistiu de disputar as finais em dois aparelhos em Tóquio Crédito: Yuri Hiroshi/Agência Enquadrar/Folhapress)
Atual maior estrela da ginástica artística mundial, Simone Biles não vai competir nas finais do salto e das barras assimétricas nas Olimpíadas de Tóquio, ambas marcadas para domingo (1º), conforme anúncio da Federação de Ginástica dos Estados Unidos nesta sexta-feira (30, horário de Brasília).
Em nota, a entidade afirmou que a atleta "continuará a ser avaliada diariamente para determinar se poderá competir nas finais para exercícios de solo e trave de equilíbrio."

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A ginasta, de 21 anos, que chegou ao Japão com expectativa de conquistar até cinco medalhas de ouro, já havia desistido da competição por equipes e da final geral por questões de saúde mental.
"Continuamos maravilhados com Simone, que continua a lidar com essa situação com coragem e graça, e com todos os atletas que se destacaram durante essas circunstâncias inesperadas", acrescenta a nota da federação americana.
MyKayla Skinner, americana que teve a quarta maior pontuação no classificatório, vai competir na final do salto ao lado de Jade Carey.
A prova de salto é uma das especialidades da brasileira Rebeca Andrade, que já conquistou a medalha de prata na prova individual geral na última quinta-feira (29).
Na fase de classificação do salto, a atleta avançou com a terceira maior nota, 15.100, atrás somente de Biles (15,183) e Jade Carey (15,166).
Biles chegou aos Jogos com a expectativa de levar várias medalhas de ouro para os EUA --e a pressão que isso acompanha.
Depois de erros e uma nota insatisfatória para os padrões da atleta, a ginasta decidiu não continuar na disputa. Ela disse que precisa "lutar contra a própria mente para ter autoconfiança" e que cuidaria de sua saúde mental.
Em vídeo postado em sua conta no Instagram, a ginasta explicou na quinta-feira (29) que sentiu-se perdida espacialmente durante seu salto na final por equipes. Ela contou que era como se tivesse um descompasso entre o corpo e a mente.

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