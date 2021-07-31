Ana Patricia e Rebecca perdem de novo, mas conseguem passar de fase

As brasileiras Ana Patricia e Rebecca tiveram sua segunda derrota nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na noite de sexta-feira (30) no Brasil, manhã japonesa de sábado (31), elas foram superadas pelas norte-americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil por 2 sets a 1, parciais de 17/21, 21/19 e 15/11.
A dupla verde-amarela terminou a fase de classificação com um triunfo e dois resultados negativos. Assim, passou a depender de outros resultados para saber se avançava à próxima etapa da competição.
As duas melhores parcerias de cada chave e as duas melhores terceiras colocadas disputarão as oitavas de final. As brasileiras acabaram na terceira colocação da chave e prosseguem nos Jogos.