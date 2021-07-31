Marcus D´Almeida se despede da Olimpíada em 9° no tiro com arco

Marcus D’Almeida parou nas oitavas de final dos Jogos de Tóquio Crédito: Jonne Roriz/COB

O arqueiro carioca Marcus D´Almeida perdeu para o italiano Mauro Nespoli por 6 a 0 nas oitavas de final do tiro com arco da Olimpíada de Tóquio (Japão).

Quarto colocado nos Jogos de 2016 (Rio de Janeiro), o europeu foi muito superior na disputa. Agora, o italiano aguarda o vencedor do duelo entre o alemão Florian Unruh e o canadense Crispin Duenas nas quartas de final.