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Marcus D´Almeida se despede da Olimpíada em 9° no tiro com arco

Apesar de não ter avançado, o brasileiro fez a melhor campanha de um atleta na modalidade, no masculino, em uma disputa olímpica

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 22:52

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jul 2021 às 22:52
Olimpíadas
Marcus D’Almeida parou nas oitavas de final dos Jogos de Tóquio Crédito: Jonne Roriz/COB
O arqueiro carioca Marcus D´Almeida perdeu para o italiano Mauro Nespoli por 6 a 0 nas oitavas de final do tiro com arco da Olimpíada de Tóquio (Japão).
Quarto colocado nos Jogos de 2016 (Rio de Janeiro), o europeu foi muito superior na disputa. Agora, o italiano aguarda o vencedor do duelo entre o alemão Florian Unruh e o canadense Crispin Duenas nas quartas de final.
Com o resultado, o brasileiro finalizou o torneio em 9º lugar, igualando o melhor desempenho da história do país, que era da Ane Marcelle, nos Jogos de 2016.

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