Final na vela e disputa do bronze no tênis: a agenda deste sábado (31)

O início do atletismo, uma das principais modalidades dos Jogos Olímpicos e que reserva possibilidades de medalha para o Brasil, animou o internauta fã de esportes. Para este sábado (31), a madrugada de competições pode ser ainda mais especial para os capixabas, com a estreia de Paulo André Camilo nos 100m rasos. A Gazeta traz a agenda completa de provas para ninguém perder nada! Confira abaixo:
VELA
Nacra 17 - Misto, 7ª, 8ª e 9ª regatas
- 00h05
49er FX - Feminino, 10ª, 11ª e 12ª regatas
- 00h05
49er - Masculino, 10ª, 11ª e 12ª regatas
- 00h05
Finn - Masculino, 7ª e 8ª regatas
- 00h05
RS:X - Feminino, FINAL
- 2h33
TÊNIS
L. Stefani e L. Pigossi x Kudermetova e Vesnina (Comitê Olímpico Russo) - Feminino, disputa do bronze
- 3h
HANDEBOL
Brasil x Suécia - Feminino, fase de grupos, 4ª rodada
- 4h15
VÔLEI DE QUADRA
Brasil x Sérvia - Feminino, fase de grupos, 4ª rodada
- 4h25
BOXE
Wanderson Oliveira x Dzmitry Asanau (BLR) - Masculino, oitavas de final
- 6h18
FUTEBOL
Brasil x Egito - Masculino, quartas de final
- 7h
ATLETISMO
Salto em distância - Masculino, classificatórias
- 7h10
100m rasos - Masculino, primeira rodada
- 7h45
3000m com obstáculos - Feminino, classificatórias
- 21h40
Salto em distância - Feminino, classificatórias
- 21h50
400m rasos - Masculino, classificatórias
- 22h45
HIPISMO
CCE por equipes - Misto, cross country
19h45
CCE individual - Misto, cross country
- 19h45
LUTA OLÍMPICA
Livre até 76kg - Feminino, oitavas de final
- 23h
Greco-Romana até 130kg - Masculino, oitavas de final
- 23h
VÔLEI
Brasil x França - Masculino, fase de grupos 5ª rodada
- 23h05