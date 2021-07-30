Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Final na vela e disputa do bronze no tênis: a agenda deste sábado (31)
Final na vela e disputa do bronze no tênis: a agenda deste sábado (31)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos atletas do Brasil durante este sábado (31) nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:19

Daniel Pasti

30 jul 2021 às 20:19
Tênis
Laura Pigossi e Luisa Stefani vão disputar o bronze em Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
O início do atletismo, uma das principais modalidades dos Jogos Olímpicos e que reserva possibilidades de medalha para o Brasil, animou o internauta fã de esportes. Para este sábado (31), a madrugada de competições pode ser ainda mais especial para os capixabas, com a estreia de Paulo André Camilo nos 100m rasos. A Gazeta traz a agenda completa de provas para ninguém perder nada! Confira abaixo:

VELA

Nacra 17 - Misto, 7ª, 8ª e 9ª regatas
  • 00h05
49er FX - Feminino, 10ª, 11ª e 12ª regatas
  • 00h05
49er - Masculino, 10ª, 11ª e 12ª regatas
  • 00h05
Brasil compete em várias modalidades na vela nas Olimpíadas de Tóquio 2020 Crédito: Júlio César Guimarães/COB
Finn - Masculino, 7ª e 8ª regatas
  • 00h05
RS:X - Feminino, FINAL
  • 2h33

TÊNIS

L. Stefani e L. Pigossi x Kudermetova e Vesnina (Comitê Olímpico Russo) - Feminino, disputa do bronze
  • 3h
Seleção de handebol perde para a Espanha na terceira rodada em Tóquio
Seleção de handebol perde para a Espanha na terceira rodada em Tóquio Crédito: Vitor Jubini

HANDEBOL

Brasil x Suécia - Feminino, fase de grupos, 4ª rodada
  • 4h15
Vôlei
O Brasil superou o Japão sem sustos e venceu mais uma nas Olimpíadas Crédito: DIvulgação/COB

VÔLEI DE QUADRA

Brasil x Sérvia - Feminino, fase de grupos, 4ª rodada
  • 4h25

BOXE

Wanderson Oliveira x Dzmitry Asanau (BLR) - Masculino, oitavas de final
  • 6h18
Capixaba Richarlison assumiu papel de protagonista da Seleção Brasileira na Olimpíada Crédito: Vitor Jubini

FUTEBOL

Brasil x Egito - Masculino, quartas de final
  • 7h

ATLETISMO

Salto em distância - Masculino, classificatórias
  • 7h10
100m rasos - Masculino, primeira rodada
  • 7h45
Paulo André estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste sábado (31) Crédito: Wander Roberto/COB
3000m com obstáculos - Feminino, classificatórias
  • 21h40
Salto em distância - Feminino, classificatórias
  • 21h50
400m rasos - Masculino, classificatórias
  • 22h45

HIPISMO

CCE por equipes - Misto, cross country
19h45
CCE individual - Misto, cross country
  • 19h45

LUTA OLÍMPICA

Livre até 76kg - Feminino, oitavas de final
  • 23h
Greco-Romana até 130kg - Masculino, oitavas de final
  • 23h
Brasil encara a França no vôlei Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB

VÔLEI

Brasil x França - Masculino, fase de grupos 5ª rodada
  • 23h05

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados