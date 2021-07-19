Seleção feminina assume ter foco no ouro antes de estreia na Olímpiada

Seleção feminina se prepara para estreia nas Olimpíadas Crédito: Sam Robles/CBF

A pequena Brasópolis (a 456 km de Belo Horizonte) está contando as horas para madrugar diante da televisão para assistir à estreia da seleção brasileira feminina de futebol na Olimpíada de Tóquio , no Japão.

O primeiro jogo da seleção será contra a China, às 5h (de Brasília) desta quarta-feira (21), na cidade de Miyagi. Entre as titulares em campo, estará a atacante Debinha, de 29 anos, nascida e criada na cidade mineira de pouco mais de 15 mil habitantes, segundo o IBGE. As informações são da Agência Brasil.

"Está todo mundo empolgado lá, a cidade está em festa. Brasópolis sempre me apoiou e teve um carinho enorme por mim, e acho que isso me motiva cada vez mais de estar aqui [no Japão], de representar a minha cidade, de levar o ouro para o Brasil e para Brasópolis", disse atacante.

Artilheira da seleção desde que a treinadora suíça Pia Sudnhage assumiu o comando técnico, há quase dois anos, Debinha estreou em Olimpíadas na Rio-2016, em que atuou no meio-campo, e disse enxergar mudanças estruturais no futebol da seleção desde a edição realizada no país.

"Hoje a gente vê uma organização tática muito diferente do era antes. O individual vai aparecer quando for preciso. Acho que todo mundo comprou a ideia que a Pia trouxe para a gente. É uma escola diferente e acho que ajudou muito na evolução da equipe. Acredito que a gente vá fazer uma ótima campanha", afirmou.

Confiante no trabalho desenvolvido por Pia campeã olímpica em 2008 e 2016 e no consolidação do futebol feminino no Brasil, Debinha assumiu que o objetivo da seleção é conquistar o ouro inédito na modalidade até aqui, foram duas pratas, em Atenas-2004 e Pequim-2008.

"Hoje nosso foco é ganhar o ouro e coroar as gerações que passaram aqui, mas também pensando na geração nova que está por chegar,, e claro, sempre pensando na evolução do esporte no país", emendou na entrevista coletiva desta segunda (19), antevéspera da estreia.