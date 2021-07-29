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Mau começo

Rafael Buzacarini perde na estreia e está fora das Olimpíadas no judô

Brasileiro cai para o belga Toma Nikiforov e se despede dos Jogos logo na primeira luta.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2021 às 00:18

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 00:18

Buzacarini foi superado pelo belga Toma Nikiforov e se despede dos Jogos de Tóquio
Buzacarini foi superado pelo belga Toma Nikiforov e se despede dos Jogos de Tóquio Crédito: Reprodução Time Brasil
O judoca brasileiro Rafael Buzacarini perdeu sua luta de estreia nas Olimpíadas de Tóquio-2020, contra o belga Toma Nikiforov, pela categoria até 100 kg, nesta quinta-feira (29, horária local), ainda noite de quarta (28) no Brasil.
Ele sofreu um waza-ari no minuto final do combate e não conseguiu reagir a tempo. Com isso, está eliminado da disputa.
"Eu sabia que seria uma luta dura, mas acabei sofrendo o golpe. É isso, perdi. Eu fico triste, dei tudo o que eu tinha ali. Só agradeço a chance de lutar em mais uma Olimpíada, mas poderia ir mais longe. Desculpa a todos. Eu tentei", disse após a luta.

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