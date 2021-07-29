Rafael Buzacarini perde na estreia e está fora das Olimpíadas no judô

O judoca brasileiro Rafael Buzacarini perdeu sua luta de estreia nas Olimpíadas de Tóquio-2020, contra o belga Toma Nikiforov, pela categoria até 100 kg, nesta quinta-feira (29, horária local), ainda noite de quarta (28) no Brasil.

Ele sofreu um waza-ari no minuto final do combate e não conseguiu reagir a tempo. Com isso, está eliminado da disputa.

"Eu sabia que seria uma luta dura, mas acabei sofrendo o golpe. É isso, perdi. Eu fico triste, dei tudo o que eu tinha ali. Só agradeço a chance de lutar em mais uma Olimpíada, mas poderia ir mais longe. Desculpa a todos. Eu tentei", disse após a luta.