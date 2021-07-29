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Olimpíadas

Seleção brasileira feminina perde na estreia do rúgbi por 33 a 0

O Brasil estreou com derrota no rúgbi de 7 nas Olimpíadas de Tóquio. A seleção feminina foi dominada pelo Canadá

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 23:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 23:46
Seleção brasileira feminina em partida do Rugby 7
Seleção brasileira feminina em partida do Rugby 7 Crédito: Mike Lee - KLC/World Rugby
O Brasil estreou com derrota no rúgbi de 7 nas Olimpíadas de Tóquio-2020, nesta quinta-feira (29, horário local), ainda noite de quarta (28) no Brasil. No jogo, a seleção feminina foi dominada pelo Canadá, bronze na Rio-2016, e perdeu por 33 a 0.
As Yaras, apelido do time feminino do Brasil, voltarão a jogar às 5h desta quinta (29, horário de Brasília), contra a França. No mesmo dia, às 21h (também no fuso referente a Brasília), já manhã de sexta (30) no Japão, a equipe brasileira enfrentará a seleção de Fiji.

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