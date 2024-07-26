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Prejuízo milionário

Embaixador do Time Brasil, Zico é assaltado em Paris

Assalto aconteceu na noite de quinta (25), na França; o ídolo do Flamengo carregava um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie quando foi surpreendido.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jul 2024 às 10:20

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 10:20

Embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o ex-jogador de futebol Zico foi assaltado na capital francesa. O crime aconteceu na noite da quinta-feira (25), véspera da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Ele carregava um relógio Rolex, um colar de diamante e dinheiro em espécie quando foi surpreendido.
Zico, embaixador do Time Brasil, foi assaltado logo após desembarcar em Paris
Zico, embaixador do Time Brasil, foi assaltado logo após desembarcar em Paris Crédito: UOL/Folhapress
A informação foi confirmada pelo Estadão por meio de uma fonte próxima ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). A reportagem também tentou contato com o ídolo do Flamengo, mas não obteve retorno até a publicação.
Zico foi surpreendido quando deixava o hotel onde está hospedado em Paris para pegar um táxi. Ele colocou a pasta com os pertences que levava consigo no banco de trás do veículo. Dois ladrões, não identificados, distraíram o motorista e furtaram os objetos, sem que Zico percebesse.

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Uma investigação foi instaurada pela Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB). De acordo com o jornal francês Le Parisien, o prejuízo sofrido por Zico no assalto gira em torno de 500 mil euros, equivalente a cerca de R$ 3 milhões.
Ídolo do Flamengo e um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro, Zico tem 71 anos e está em Paris acompanhando a delegação depois de receber o convite para ser o Embaixador do Time Brasil. Multicampeão pelo Flamengo, nunca disputou uma Olimpíada em seu período na seleção brasileira. Em 1972, participou do Pré-Olímpico, mas não entrou na lista final.
Até horas antes da cerimônia de abertura, a Olimpíada teve casos de preocupação na segurança pública. Na abertura dos primeiros eventos esportivos dos Jogos, na quarta-feira, torcedores do Marrocos invadiram o gramado após o gol de empate da Argentina no futebol masculino e atiraram garrafas no campo, além de fogos de artifício contra os atletas.

A partida foi interrompida por mais de 1h30 antes de voltar com o gol argentino anulado após revisão do VAR e já com o estádio vazio.
Além disso, um chef de cozinha russo que reside na França há 14 anos foi preso pela polícia de Paris na terça-feira (23) sob suspeita de conspirar com uma "potência estrangeira" com a intenção de realizar atos de "desestabilização em larga escala" durante os Jogos Olímpicos sediados no país.

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