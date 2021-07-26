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Olimpíadas

Eduardo Barbosa perde para francês e é eliminado no judô nas Olimpíadas

Brasileiro foi eliminado pelo francês Guillaume Chaine por finalização no golden score na categoria até 73kg, na noite deste domingo (25)

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 00:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 00:26
Eduardo Barbosa é eliminado no judô nas Olimpíadas após derrota para francês
Eduardo Barbosa é eliminado no judô nas Olimpíadas após derrota para francês Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Eduardo Barbosa não passou da estreia na categoria até 73 kg do torneio de judô das Olimpíadas de Tóquio. A primeira luta foi contra Guillaume Chaine, na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil. O confronto foi decidido no golden score e terminou com vitória do francês por finalização.
O começo do duelo ficou marcado por muita intensidade. O brasileiro recebeu uma punição e logo em seguida o adversário foi penalizado também. Antes do final da luta, Barbosa recebeu uma segunda punição, o que complicou sua situação.
Nos minutos finais, antes de entrar no tempo extra, Eduardo conseguiu derrubar Chaine, mas não deu sequência ao movimento necessário para pontuar. Durante o golden score, o representante do Brasil tentou mais uma queda, que foi analisada, mas não valeu, segundo os árbitros. Na retomada, Guillaume finalizou Eduardo e teve o Ippon confirmado.

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Após a eliminação, Eduardo Barbosa lamentou o ocorrido e disse que a luta foi decidida em um milésimo de segundo. Por fim, o judoca agradeceu o apoio de todos e disse que deixa a competição de cabeça erguida.
"Foi meio duvidoso, mas acreditei que fosse um ponto. Foi o milésimo de segundo que tirei atenção da luta pensando que foi meu ponto e custou isso aí. Um milésimo de segundo decide a luta", disse.
"Eu cresci no Japão, lutar aqui foi muito especial, é minha segunda casa. Queria a medalha no peito, não deu, mas acredito que consegui trazer minha alegria para quem está me apoiando. Saio de cabeça erguida."

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