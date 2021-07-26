Rayssa Leal avança à final do skate street nas Olimpíadas

Duas das favoritas da modalidade, as brasileiras Pâmela Rosa, líder do ranking mundial, e Letícia Bufoni tiveram más atuações e ficaram na décima e nona colocação, respectivamente. Apenas as oito primeiras avançaram à final.

Rayssa ficou em terceiro, com 14.91, atrás apenas das japonesas Funa Nakayama e Momiji Nishiya. A chance de medalha do Brasil nessa prova agora se resume à caçula da equipe, de apenas 13 anos. A decisão começará à 0h25 (de Brasília) desta segunda.