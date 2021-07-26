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Olimpíadas

Rayssa Leal avança à final do skate street nas Olimpíadas

A maranhense de 13 anos conseguiu avançar em terceiro lugar geral; Letícia Bufoni e Pamela Rosa, líder do ranking mudial, foram eliminadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 00:16

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 00:16

Rayssa Leal
Rayssa Leal avançou às finais do skate street Crédito: Wander Roberto/COB
A maranhense Rayssa Leal foi a única das três brasileiras no skate street a se classificar para a final nas Olimpíadas de Tóquio após eliminatória disputada na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil.
Duas das favoritas da modalidade, as brasileiras Pâmela Rosa, líder do ranking mundial, e Letícia Bufoni tiveram más atuações e ficaram na décima e nona colocação, respectivamente. Apenas as oito primeiras avançaram à final.
Pamela Rosa
Pamela Rosa, líder do ranking mundial, foi eliminada nas classificatórias em Tóquio Crédito: Wander Roberto/ COB
Rayssa ficou em terceiro, com 14.91, atrás apenas das japonesas Funa Nakayama e Momiji Nishiya. A chance de medalha do Brasil nessa prova agora se resume à caçula da equipe, de apenas 13 anos. A decisão começará à 0h25 (de Brasília) desta segunda.

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