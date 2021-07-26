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Olimpíadas

Com melhor marca da carreira, Leonardo de Deus avança nos 200m borboleta

Nadador brasileiro de 30 anos conseguiu uma vaga nas semifinais com um tempo de 1min54s83, terceira melhor marca das elimiatórias

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 12:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 12:20
Natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
Natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Crédito: Alexandre Castello Branco/COB
Com sua melhor marca pessoal, Leonardo de Deus garantiu nesta segunda-feira (26) uma vaga nas semifinais dos 200m borboleta nas Olimpíadas de Tóquio. Com 1min54s83, o nadador brasileiro de 30 anos conseguiu a terceira melhor marca das eliminatórias. Esta foi a melhor marca da carreira do brasileiro, que ficou atrás apenas do húngaro Kristof Milak (1min53s58) e de Wand Kuan-Hung, de Taipei (1min54s44).
Após sua bateria, Leo de Deus afirmou que nadou para o melhor tempo de sua vida e sabia que teria que dar seu máximo para conseguir avançar.
"O segundo passo do objetivo foi feito, a gente classificou para semi. A prova foi bem forte 1:55.9 para entrar na semi, eu sabia que ia ter que fazer força para não ficar de fora. Eu nadei pro meu melhor tempo da vida. Agora é descansar, não tem nada para comemorar e a gente tem que nadar para essa final e chegar nela", disse ao SporTV.

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Como o brasileiro disse, a prova teve um nível muito elevado. Para conseguir classificação para as semis, os atletas tiveram que nadar na casa de 1m55s - o 16º colocado, inclusive, foi o sul-africano Chad Le Clos, campeão da prova em Londres-2012. No Rio-2016, o tempo de corte para as semifinais foi de 1:56.96 e no Mundial em Gwangju, em 2019, foi de 1:57.14.
Depois de fazer a primeira virada em quinto, o brasileiro apertou o ritmo, virando em segundo nas outras duas parciais e terminando justamente na segunda posição da bateria.
Em sua terceira participação olímpica, Leonardo alcança as semifinais pela terceira vez nesta prova. Agora o objetivo é enfim conseguir uma vaga inédita na final olímpica. A disputa das semi acontece na noite desta segunda-feira no Brasil.

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