Capixaba Patrícia Pereira conquista prata nos 50m peito em Paris 2024

Essa foi a primeira medalha paralímpica em provas individuais de Patrícia, que falou sobre o sentimento da conquista: "A primeira é sempre mais gostosa! É um sonho de todo atleta, de 2016 para cá se passaram tantas coisa... E acredito que irão se passar muitos outras, e espero que sejam boas. Porque só Deus e as pessoas que me acompanham sabem o peso que essa medalha tem, o peso do esforço, da dedicação, do carinho das pessoas comigo", desabafou a capixaba.