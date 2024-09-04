Capixaba Patrícia Pereira conquista prata nos 50m peito em Paris 2024

A natação rendeu a terceira medalha para atletas que representam o Espírito Santo nestas Paralimpíadas. Patrícia Pereira Santos conquistou a medalha de prata no 50m peito SB3 nesta quarta-feira (4), sua segunda em Paris 2024, com um tempo de 58s31 segundos. O ouro ficou com a italiana Monica Boggioni, que terminou a prova com cinco segundos de vantagem. Ela já tinha levado o bronze no revezamento 4x50m livre misto na última sexta-feira (30).
Essa foi a primeira medalha paralímpica em provas individuais de Patrícia, que falou sobre o sentimento da conquista: "A primeira é sempre mais gostosa! É um sonho de todo atleta, de 2016 para cá se passaram tantas coisa... E acredito que irão se passar muitos outras, e espero que sejam boas. Porque só Deus e as pessoas que me acompanham sabem o peso que essa medalha tem, o peso do esforço, da dedicação, do carinho das pessoas comigo", desabafou a capixaba.
Criada em Cariacica, Patrícia Pereira é nadadora da classe S4 e, aos 46 anos, e disputa sua terceira Paralimpíada. Ela já foi medalhista de prata no revezamento 4x50m livre misto no Rio 2016 e medalhista bronze no revezamento 4x50m livre misto em Tóquio 2020. Por seus feitos em prol do esporte capixaba, recebeu uma estrela na Calçada da Fama da Sesport.