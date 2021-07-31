Brasil domina a Sérvia e salta para a liderança no vôlei feminino das Olimpíadas

As atletas Camila Brait e Tandara comemoram com o grupo Crédito: Wander Roberto/COB

O Brasil derrotou a Sérvia, neste sábado (31), na disputa pela liderança do grupo A do vôlei feminino das Olimpíadas de Tóquio . Em um jogo que começou fácil, mas que terminou com equilíbrio, o time de José Roberto Guimarães ganhou com parciais de 25 a 20, 25 a 16, 23 a 25 e 25 a 19.

O começo do time brasileiro foi intenso. Mesmo com Boskovic liderando a pontuação do jogo, a defesa do Brasil começou atenta e funcionando. Ofensivamente, Tandara e Fê Garay comandaram o ataque, que também contou com bons saques para ajudar a desestabilizar a recepção das adversárias e construir uma boa vantagem. As boas viradas de bola sérvias não foram o suficiente para diminuir a diferença no placar e o Brasil caminhou para uma vitória sem sustos.

O segundo set manteve o mesmo ritmo, com a Sérvia concentrando seus pontos com os ataques de Boskovic, enquanto o Brasil dividia bem a pontuação entre suas jogadoras. Até Roberta, em ótimo jogo, encaixou bolsa na segunda para pontuar. Organizado, o Brasil contou também com erros de saques das adversárias para fechar mais um set tranquilo.

O terceiro set foi de mais equilíbrio, com a Sérvia buscando mais o jogo e errando menos. Mesmo com o Brasil mantendo o bom nível de jogo, a Sérvia cresceu na partida e aumentou a competitividade. Ponto lá, ponto cá, a Sérvia se manteve liderando o placar e conseguiu confirmar a boa reação no jogo.