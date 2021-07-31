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Brasil domina a Sérvia e salta para a liderança no vôlei feminino das Olimpíadas

Seleção de José Roberto Guimarães venceu as vice-campeãs olímpicas e assumiu liderança isolada do Grupo A e  ganhou moral para a sequência em  Tóquio

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 07:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2021 às 07:56
As atletas Camila Brait e Tandara comemoram com o grupo
As atletas Camila Brait e Tandara comemoram com o grupo Crédito: Wander Roberto/COB
O Brasil derrotou a Sérvia, neste sábado (31), na disputa pela liderança do grupo A do vôlei feminino das Olimpíadas de Tóquio. Em um jogo que começou fácil, mas que terminou com equilíbrio, o time de José Roberto Guimarães ganhou com parciais de 25 a 20, 25 a 16, 23 a 25 e 25 a 19.
O começo do time brasileiro foi intenso. Mesmo com Boskovic liderando a pontuação do jogo, a defesa do Brasil começou atenta e funcionando. Ofensivamente, Tandara e Fê Garay comandaram o ataque, que também contou com bons saques para ajudar a desestabilizar a recepção das adversárias e construir uma boa vantagem. As boas viradas de bola sérvias não foram o suficiente para diminuir a diferença no placar e o Brasil caminhou para uma vitória sem sustos.
O segundo set manteve o mesmo ritmo, com a Sérvia concentrando seus pontos com os ataques de Boskovic, enquanto o Brasil dividia bem a pontuação entre suas jogadoras. Até Roberta, em ótimo jogo, encaixou bolsa na segunda para pontuar. Organizado, o Brasil contou também com erros de saques das adversárias para fechar mais um set tranquilo.

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O terceiro set foi de mais equilíbrio, com a Sérvia buscando mais o jogo e errando menos. Mesmo com o Brasil mantendo o bom nível de jogo, a Sérvia cresceu na partida e aumentou a competitividade. Ponto lá, ponto cá, a Sérvia se manteve liderando o placar e conseguiu confirmar a boa reação no jogo.
O Brasil voltou com um ataque inspirado, puxado por Tandara. E enquanto a Sérvia dependia de Boskovic, as brasileiras se alternavam na pontuação. Repetindo o terceiro set, o jogo foi de grande equilíbrio e as sérvias chegaram a ficar na frente em alguns momentos. Mas o time brasileiro não deixou as sérvias gostarem do jogo e voltaram à frente em um ponto importante do jogo, conseguindo abrir certa vantagem. Sem sustos na reta final, o Brasil conseguiu fechar a partida.

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