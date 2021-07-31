Bruno Fratus vai à final nos 50 m nado livre em Tóquio com 3° melhor tempo

Bruno Fratus nadou a semifinal 1 dos os 50m em 21.60 e avançou à final com o terceiro melhor tempo

O brasileiro Bruno Fratus está na final dos 50 m nado livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Na briga por uma medalha, ele ficou em segundo na sua semifinal e em terceiro no geral, com 21s60, empatado com o grego Kristian Gkolomeev, neste sábado (31, horário local), ainda noite de sexta (30) no Brasil.