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Bruno Fratus vai à final nos 50 m nado livre em Tóquio com 3° melhor tempo

O americano Caeleb Dressel (21s42) e o francês Florent Manaudou (21s53) foram os dois primeiros. A prova decisiva será realizada às 22h30 deste sábado (horário de Brasília)

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 00:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2021 às 00:03
Olimpíadas
Bruno Fratus nadou a semifinal 1 dos os 50m em 21.60 e avançou à final com o terceiro melhor tempo Crédito: Jonne Roriz/COB
O brasileiro Bruno Fratus está na final dos 50 m nado livre nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Na briga por uma medalha, ele ficou em segundo na sua semifinal e em terceiro no geral, com 21s60, empatado com o grego Kristian Gkolomeev, neste sábado (31, horário local), ainda noite de sexta (30) no Brasil.

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O americano Caeleb Dressel (21s42) e o francês Florent Manaudou (21s53) foram os dois primeiros. Nas eliminatórias, Fratus havia feito 21s67. Será a terceira final olímpica do brasileiro de 32 anos. Ficou em quarto em Londres-2012 e em sexto na Rio-2016.
A prova decisiva será realizada às 22h30 deste sábado (horário de Brasília).
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