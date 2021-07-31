  • Izabela da Silva alcança 61.52m e vai para final do lançamento de disco
Tá na briga

Izabela da Silva alcança 61.52m e vai para final do lançamento de disco

Foram três lançamentos: o primeiro atingiu 56.14 m; o segundo e melhor, 61.52 m; e o último, 60.64 m. A brasileira conseguiu um bom desempenho na classificação, com lançamentos seguros e precisos

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 00:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2021 às 00:39
Olimpíadas
Izabela Silva passou com a última vaga para a final do lançamento de disco olímpico Crédito: Dylan Martinez/Reuters
 Izabela da Silva se classificou para a final do lançamento de disco nas Olimpíadas de Tóquio-2020, neste sábado (31). A brasileira passou na nona colocação com a marca de 61.52 metros. A final ocorrerá na segunda-feira (2), a partir das 8h (de Brasília).

"Estou muito feliz, realizei meu sonho, no meu país favorito. Ir para a final no dia do meu aniversário [2 de agosto]. Melhor presente não tem. Estava tranquila demais, nervosa nem um pouco. Não vai mudar muita coisa para a final, mas vamos vendo aí", disse Izabela em entrevista ao SporTV.
Foram três lançamentos: o primeiro atingiu 56.14 m; o segundo e melhor, 61.52 m; e o último, 60.64 m. A brasileira conseguiu um bom desempenho na classificação, com lançamentos seguros e precisos.
A classificação foi dramática. Izabela precisou esperar até o último lançamento da croata Marija Tolj, que não alcançou a marca da brasileira, ficando com apenas 60.33 m. A melhor marca da adversária era de 61.48 m.
Outra brasileira na competição, disputando na primeira bateria, Fernanda Martins não conseguiu a classificação para a final. Ela ficou na décima terceira colocação, alcançando apenas 57.90 m como sua melhor marca.

