Agenda Olímpica: horários das principais provas com brasileiros nesta terça (27)

Preparado para mais um dia de competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio? A terça-feira (27) já conta com vários brasileiros na disputa em suas respectivas modalidades. Para o nosso internauta ficar ligado em tudo que vai rolar, A Gazeta preparou a agenda com as principais provas dos atletas do Brasil. Confira abaixo:
TÊNIS
L. Stefani e L. Pigossi x Pliskova e Vondrousova (CZE) - Duplas, feminino, oitavas de final
- 5h30
BOXE
Abner Teixeira x Cheavon Clarke (GBR) - Peso pesado, masculino, oitavas de final
- 6h18
NATAÇÃO
100m livre - Masculino, classificatórias
- 7h02
4 x 200m livre - Masculino, classificatória
- 8h17
800m livre - Masculino, classificatórias
- 8h37
VÔLEI DE QUADRA
Brasil x República Dominicana - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
- 7h40
FUTEBOL
Brasil x Zâmbia - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
- 8h30
VÔLEI DE PRAIA
Agatha e Duda x Wang e X. Y. Xia (CHI) - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
- 10h
Ana Patrícia e Rebecca x Graudina e Kravcenoka (LAT) - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
- 23h
BADMINTON
Fabiana Silva x Beiwen Zhang (CHI) - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
- 22h20
JUDÔ
Rafael Macedo x Islam Bozbayev (KAZ) - Masculino, até 90kg, 1ª rodada
- 23h
Maria Portela x Nigara Shasheen (Refugiados) - Feminino, até 70kg, 1ª rodada
- 23h49