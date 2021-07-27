Agenda Olímpica: horários das principais provas com brasileiros nesta terça (27)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos atletas do Brasil durante esta terça-feira (27) nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 06:00

Daniel Pasti

27 jul 2021 às 06:00
Ágatha e Duda venceram a dupla argentina por 2 sets a 0 na estreia Crédito: Wander Roberto/COB
Preparado para mais um dia de competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio? A terça-feira (27) já conta com vários brasileiros na disputa em suas respectivas modalidades. Para o nosso internauta ficar ligado em tudo que vai rolar, A Gazeta preparou a agenda com as principais provas dos atletas do Brasil. Confira abaixo:

TÊNIS

L. Stefani e L. Pigossi x Pliskova e Vondrousova (CZE) - Duplas, feminino, oitavas de final
  • 5h30

BOXE

Abner Teixeira x Cheavon Clarke (GBR) - Peso pesado, masculino, oitavas de final
  • 6h18
Fernando Scheffer avançou às finais dos 200m livre
Fernando Scheffer foi ouro nos 200m livre Crédito: Satiro Sodré/CBDA

NATAÇÃO

100m livre - Masculino, classificatórias
  • 7h02
4 x 200m livre - Masculino, classificatória
  • 8h17
800m livre - Masculino, classificatórias
  • 8h37
Seleção feminina de vôlei estreia com vitória em Tóquio
Seleção feminina de vôlei estreiou com vitória em Tóquio Crédito: Wander Roberto/COB

VÔLEI DE QUADRA

Brasil x República Dominicana - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 7h40
O Brasil venceu a Holanda pela segunda rodada do futebol feminino em Tóquio
O Brasil venceu a Holanda pela segunda rodada do futebol feminino em Tóquio Crédito: Sam Robles/CBF

FUTEBOL

Brasil x Zâmbia - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 8h30

VÔLEI DE PRAIA

Agatha e Duda x Wang e X. Y. Xia (CHI) - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 10h
Ana Patrícia e Rebecca x Graudina e Kravcenoka  (LAT) - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 23h

BADMINTON

Fabiana Silva x Beiwen Zhang (CHI) - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada 
  • 22h20

JUDÔ

Rafael Macedo x Islam Bozbayev (KAZ) - Masculino, até 90kg, 1ª rodada
  • 23h
Maria Portela x Nigara Shasheen (Refugiados) - Feminino, até 70kg, 1ª rodada
  • 23h49

