O que o Globo de Ouro 2020 significa na corrida ao Oscar?

O que significou o Globo de Ouro na noite do último domingo para o Oscar? Bem… na verdade nada de mais. Claro que muitos dos filmes e das pessoas presentes lá ontem estarão na premiação do Oscar, mas os vencedores não “largam na frente” para a corrida para a premiação máxima do cinema. Vale lembrar que são apenas 87 jornalistas que escolhem os vencedores contra os mais de 9000 do Oscar. Não, não é um termômetro.