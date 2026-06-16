Uruguai busca empate contra Arábia Saudita; seleções sul-americanas seguem sem vencer na Copa

A Arábia Saudita foi superior durante boa parte do primeiro tempo e encontrou o gol aos 41 minutos. Em cobrança de escanteio para o meio da área, Mohamed Kanno subiu livre e cabeceou no centro do gol. Fernando Muslera fez a defesa, mas espalmou para a frente. Sem marcação, Abdulelah Al-Amri aproveitou o rebote e empurrou para as redes.

O lance premiava uma atuação mais organizada dos sauditas. Enquanto a equipe asiática conseguia acelerar as transições e ocupar o campo de ataque, o Uruguai encontrava dificuldades para construir jogadas e conectar o meio-campo ao setor ofensivo.

Sem Arrascaeta, fora da estreia por causa de uma lesão na panturrilha direita sofrida durante a preparação para a Copa, faltou criatividade aos uruguaios especialmente na primeira etapa.

A lesão, inclusive, gerou desconforto entre a comissão técnica uruguaia e o Flamengo, que questionou a condução do retorno do jogador aos treinamentos após um período de recuperação física.

Sem o principal articulador da equipe, Bielsa apostou em um meio-campo mais físico, liderado por Federico Valverde, que estava atuando no lado direito do ataque. O jogador do Real Madrid, apontado como principal nome da atual geração uruguaia, teve participação discreta diante da forte marcação saudita.

O cenário começou a mudar apenas na segunda etapa. O Uruguai passou a ocupar mais o campo ofensivo e encontrou sua melhor oportunidade aos 15 minutos. Manuel Ugarte finalizou forte de direita de fora da área e acertou a trave.

A pressão uruguaia continuou nos minutos finais. Os cruzamentos passaram a ser a principal alternativa da equipe, que encontrou o empate justamente em uma jogada aérea.

Em novo levantamento para a área, Matías Viña subiu sem marcação e cabeceou para o chão. Al-Owais se atrapalhou ao tentar encaixar a bola e deu rebote. Maxi Araújo apareceu livre para completar e marcar o gol que garantiu o empate.

A pressão seguiu, e De La Cruz conseguiu uma boa finalização da entrada da área, mas Mohammed Al-Owais conseguiu espalmar. Ele salvou novamente em chute forte de Valverde de fora da área, bem como um de Rodríguez. A Arábia Saudita tentou desacelerar o jogo com substituições e também com cera de Al-Owais.

Dificultar a vida de sul-americanos não é novidade para a Arábia Saudita. Em 2022, eles protagonizaram uma das maiores surpresas do Mundial ao derrotarem a Argentina por 2 a 1 na estreia.

Com um ponto para cada lado, Uruguai e Arábia Saudita estão iguais a Espanha e Cabo Verde, os outros integrantes da chave, que empataram mais cedo.

Na próxima rodada, o Uruguai enfrenta Cabo Verde, enquanto a Arábia Saudita pega a Espanha.

As seleções sul-americanas ainda terão mais dois representantes em campo na primeira rodada. A Argentina estreia nesta terça-feira (16) contra a Argélia, enquanto a Colômbia enfrenta o Uzbequistão na quarta-feira (17).