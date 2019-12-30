Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O problema da incompatibilidade na representação política
Marcus André Melo

O problema da incompatibilidade na representação política

A similitude entre representantes e representados não é valor absoluto

Públicado em 

30 dez 2019 às 05:00
Marcus André Melo

Colunista

Marcus André Melo

Urna eletrônica: cidadãos esperam das eleições não é escolha dos mais típicos Crédito: TSE/Divulgação
Há muito ruído sobre a boa representação política. Uma visão popular – e intuitivamente atraente – é que ela se assenta na similitude entre representantes e representados. O ideal do Parlamento como microcosmo da sociedade – conhecido na teoria política como representação descritiva– tem apelo normativo, mas há inconsistências e, como ideal, é incompleto.
A similitude entre representantes e representados não é valor absoluto. O ditador que encarna o(a) cidadã(o) típico(a) de um país –que tem raízes populares e vem do país profundo – seria, nessa perspectiva, exemplo de boa representação.

Veja Também

O ano na Assembleia Legislativa do ES: polêmicas e testes na relação com governo

Constituição do ES é a 4ª com mais emendas do país

A conexão com as instituições da democracia representativa tampouco é clara. A rigor, o mecanismo que garantiria a máxima verossimilhança entre representantes e representados não seria as eleições, mas o sorteio ou amostras aleatórias. Todo o aparato institucional da democracia representativa – partidos políticos, eleições – seria inferior como método para fazer valer o ideal de similitude.
O que os cidadãos esperam das eleições não é escolha dos mais típicos, mas dos mais aptos a defender interesses e valores que prezem. Não se trata da escolha de símbolos nem de delegados que recebem instruções, o que produziria inflexibilidade incompatível com a atividade política.
O problema central da representação descritiva é que nela inexiste espaço para a "accountability" (responsabilização): o representante é bom pelo que é, não pelo que faz. Não poderia ser chamado a prestar contas por ser quem é, mas apenas por suas decisões e omissões. Como argumenta Hanna Pitkin, a boa representação é necessariamente uma atividade, e não deriva de atributos inerentes aos representantes.

Veja Também

Partidos do ES podem receber R$ 45 milhões do fundo eleitoral em 2020

Clientelismo no ES: solução imediata, problema permanente

Eis a origem das críticas aos parlamentares que votam em dissintonia com expectativas em torno de sua etnia, gênero ou orientação sexual. Suas decisões não são vistas como autônomas, mas subordinadas a seus atributos intrínsecos, portanto anteriores à sua atuação como representante. Quando isso não ocorre, imputa-se de traição ou falsa consciência.
É certo que a "política da presença" nas arenas políticas tem valor reparador e simbólico, mas "simbolizar não é representar" (Pitkin).
O ideal de inclusividade é republicano, universalista e inspirou Stuart Mill a tornar-se um cruzado em prol da representação proporcional. Mas ele não pode degenerar em fórmulas iliberais que buscam tutelar os interesses individuais em nome de grupos. Nem em neotribalismo identitário. O problema da representação é de agregação. O mapa das comunidades identitárias teria a mesma sina da carta em escala 1:1, de que nos fala Borges. Torna-se-ia não só intratável como inútil.

Veja Também

Prefeitos da Grande Vitória querem pé no acelerador em 2020

Prefeitos ainda têm promessas a serem cumpridas antes de encerrar o mandato

Marcus André Melo

É professor da Universidade Federal de Pernambuco e ex-professor visitante da Universidade de Yale.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Comandante-geral da PM fala sobre militar que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados