O direito à saúde está debilitado e foi parar na UTI

Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) Crédito: Divulgação

A compreensão que se tem do poder político e do Estado, historicamente, tem evoluído e, em decorrência dessas transformações, multiplicaram-se os direitos do cidadão. Após intenso liberalismo, movimentos sociais se insurgiram contra as péssimas condições de trabalho, em busca da implementação de políticas sociais, culminando no Estado de bem-estar social.

Durante o século XX, ganhou força o healthism, ideologia que coloca a saúde como a principal preocupação social e, nesse sentido, intensificou-se o chamado fenômeno da medicalização da vida. Tal fenômeno é marcado pelo crescente controle e cuidado pelas ciências médicas de certos fatos da vida humana, até então, considerados naturais ou rotineiros, influindo na construção de conceitos e ações sociais.

Veja Também Governo prevê orçamento para criar 950 novos leitos em hospitais do ES

Após a 2ª Guerra Mundial, quando os oficiais alemães se defenderam no Tribunal de Nuremberg sob o argumento de que apenas cumpriram a lei, ficou claro que o Direito não se justifica por si próprio, urgindo a necessidade de elevar a dignidade da pessoa humana ao epicentro do ordenamento jurídico.

Nessa linha, a Constituição de 1988 foi a primeira Carta Magna brasileira a consagrar o direito fundamental à saúde. Universalizou-se o direito à saúde, impondo ao poder público a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No que pese o Sistema Único de Saúde ser importante avanço, já que foi criado no afã de universalizar o acesso aos serviços de saúde, ainda há muito a se trilhar na área da saúde pública. Há tempos o governo estadual, principalmente, não tem cuidado de capilarizar a rede de atendimento médico especializado, atualmente concentrado nos hospitais e ambulatórios da Grande Vitória

Essa concentração de especialistas apenas na Região Metropolitana impõe aos usuários do SUS que moram no interior uma verdadeira via crucis, saindo de madrugada de suas cidades, enfrentando os perigos da estrada e sendo deixados ao léu nas portas de hospitais, onde ficam o dia todo aguardando o transporte de retorno.