Número de obras paradas é conhecido, mas prejuízos são incalculáveis

Obra da UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha, começou em 2011 e até hoje não está pronta Crédito: Fernando Madeira

Em 2001, foi lançado o primeiro filme da saga “Harry Potter”. As Torres Gêmeas foram atacadas por terroristas. O beatle George Harrison morreu de câncer. O cerco se apertava em torno do ex-governador José Ignacio Ferreira. O Facebook ainda demoraria três anos para surgir, e o WhatsApp, oito. Mas esse já distante 2001 foi também o ano em que o governo federal iniciou a construção de sete barragens e de meros quatro quilômetros de eletrificação rural no Espírito Santo, que não foram concluídos até hoje.

Mas se os números são conhecidos, os ônus causados pela interrupção dos projetos são incalculáveis. Vão de financeiros, como o aumento dos gastos com deteriorações e retomadas; a sociais, como a precariedade dos serviços à população, com creches, estradas e postos de saúde abandonados. A conta por esses dois tipos de prejuízo recai sobre a população. Obras paradas também são um estorvo para a economia do país, com as permanência de gargalos de infraestrutura e logística, por exemplo.

Quem chegou à quantidade exata de obras interrompidas não foi o Executivo, mas o Tribunal de Contas da União (TCU) que, além do pente-fino, forneceu também um conselho: a criação de um cadastro nacional para controle dos projetos. Parece prosaico, mas no Brasil até o óbvio precisa constantemente ser reafirmado.