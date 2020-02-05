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Leonel Ximenes

Nossa Senhora da Penha será conduzida por um veículo maior e mais moderno

Sai o velho chassi de Fusca e entra a estrutura de um Toyota Hilux doada por um devoto da padroeira para montar o Penhamóvel

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

05 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A estrutura do Papamóvel está sendo montada em uma oficina de Vila Velha. O veículo ficará pronto em março Crédito: Cristian Oliveira
A comemoração dos 450 anos da Festa da Penha merece um Penhamóvel à altura do acontecimento. Por isso, o carro que vai levar a imagem da padroeira do Espírito Santo por procissões e romarias, em abril, será novo: sai o velho chassi de Fusca e entra um maior e mais moderno, modelo Toyota Hilux, doado por um devoto da santa. Com a nova estrutura, que já está sendo construída, a imagem da padroeira ficará mais alta, mais iluminada e será ornada com cerca de 2 mil rosas, fora outras flores.
Segundo o site do Convento da Penha, a Romaria dos Homens é realizada há pelo menos 60 anos. A primeira edição ocorreu no ano de 1955, durante o dia, com um trajeto diferente do atual. No entanto, só em 1958, após decisão do então arcebispo de Vitória, Dom João Batista da Motta e Albuquerque, a romaria passou a ser noturna e com os 14 quilômetros de extensão atuais.

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Nos primeiros anos, o andor com a imagem de Nossa Senhora da Penha era carregado pelos devotos, que iam se revezando ao longo do trajeto. Mais tarde, foi construído um “carrinho” semelhante aos carros alegóricos das escolas de samba. Ali colocavam a santa e a conduziam até o destino, no alto do Convento da Penha.
Na década de 1970, surgiu a ideia de levar a imagem da santa em um veículo. Em 2006, por ideia do então guardião do Convento, frei Geraldo Antônio Freiberger, começou a ser desenvolvida uma estrutura idêntica à dos carros alegóricos. E em 2007, surgia o primeiro Penhamóvel, um veículo semelhante ao utilizado pelos papas para locomoção.
Imagem de Nossa Senhora da Penha conduzida pelo primeiro Papamóvel, em 2007 Crédito: Zanete Dadalto
No ano seguinte, voluntários decidiram construir um novo veículo. A partir da estrutura de um Fusca (chassi, suspensão e rodas), foi montado o Penhamóvel, utilizado ao longo de 13 anos, até o ano passado.
O novo veículo ficará pronto até o fim de março, terá capacidade para suportar até cinco toneladas, 3,80m de extensão, espaço maior e visão mais ampla para o motorista, estrutura de flores, suspensão reforçada e forros em chapas de aço.

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Afinal, a padroeira do Espírito Santo merece o melhor. E viva Nossa Senhora da Penha!

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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