Agora é lei: dia de Nossa Senhora da Penha é feriado estadual

Imagem de Nossa Senhora da penha e ao fundo o terço gigante e o Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Maylla Martins / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa

projeto de Lei da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para tornar o Dia de Nossa Senhora da Penha - padroeira do Estado -, feriado estadual, foi sancionado pelo governador Casagrande. O feriado é comemorado oito dias depois da Páscoa (sempre cai em uma segunda-feira). A lei passa a valer a partir desta quinta-feira (04) com a publicação no Diário Oficial do Estado. da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para tornar opadroeira do Estado -, feriado estadual, foi sancionado pelo governador Casagrande. O feriado é comemorado oito dias depois da Páscoa (sempre cai em uma segunda-feira). A lei passa a valer a partir desta quinta-feira (04) com a publicação no Diário Oficial do Estado.

Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado Crédito: Reprodução

MAIS UM FERIADO PREOCUPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

De acordo com a Findes, em 2016, último dado disponível, a perda da indústria com os 12 dias de feriados daquele ano alcançou 4,7% do valor total da indústria (R$ 22,6 bilhões), o que corresponde a R$ 1,07 bilhão.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado, Léo de Castro, lembra que quanto maior o número de feriados em dias de semana, maiores são as perdas para a indústria. "Estamos vivendo um momento muito complexo para a economia e para a geração de emprego, o feriado trabalha contra a indústria, porque custa mais caro para produzir e reduz o consumo com o fechamento das lojas", explica.

O vice-presidente da Federação do Comércio e Serviços (Fecomércio), João Elvécio Faé, pondera que apesar de para o comércio ser ruim ter mais um feriado, o setor de serviços sairia favorecido. "Os comerciários já têm uma regra própria, a convenção coletiva, onde apenas em quatro dias do ano são proibidos de abrir os comércios. Mas os feriados sempre atrapalham de um modo geral, porque afetam diretamente a economia", argumenta.

No mês passado, mais de 40 sindicatos do Estado enviaram um ofício conjunto ao governador do Estado na esperança dele vetar o projeto.

Festa da Penha 2019: missa de encerramento Crédito: Vitor Jubini | GZ

A DATA

Atualmente, o Dia de Nossa Senhora da Penha é feriado apenas em Vila velha, mas é ponto facultativo em outras cinco cidades do Estado: Cariacica, Presidente Kennedy, Viana, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

A Festa da Penha é a terceira maior festa Mariana do país. Além disso, é a maior manifestação religiosa do Espírito Santo. A comemoração tem data móvel. Ela tem início no Domingo de Páscoa e termina nove dias depois. Durante esse período, todas as Arquidioceses e Dioceses do Estado fazem peregrinação ao Convento da Penha, em Vila Velha, para agradecer as graças alcançadas, através da intercessão de Nossa Senhora.