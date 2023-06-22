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Vai virar filme

Venda de game dispara após incidente com submarino para ver Titanic

No jogo "Iron Lung", um submersível é usado para explorar o oceano de uma lua alienígena. Nesta quinta (22), autoridades confirmaram que veículo da OceanGate implodiu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2023 às 18:20

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:20

Após o submarino da OceanGate Expeditions tripulado por turistas interessados em explorar os destroços do Titanic desaparecer no Oceano Atlântico na manhã de domingo (18), a procura pelo jogo indie Iron Lung na loja virtual Steam disparou. Nesta quinta-feira (22), autoridades envolvidas na busca confirmaram que destroços do Titan foram encontrados no leito do mar e que os cinco tripulantes morreram. 
No game, um veículo submersível é usado para explorar o oceano de uma lua alienígena. Os gráficos simples, escuros e granulados mostram à audiência, através da janela, olhos, escamas e ossos de seres extraterrestres.
O número de jogadores online saiu de 18, no domingo, para 101, nesta quinta-feira (22), de acordo com a base de dados da Steam. No Twitter, o criador do game, David Szymanski, lamentou a alta das vendas que triplicaram, de acordo com gráfico divulgado na rede social.
Jogo Iron Lung teve pico de vendas após desaparecimento de submarino da OceanGate
Jogo Iron Lung teve pico de vendas após desaparecimento de submarino da OceanGate Crédito: Reprodução/ Steam
Usuários da Steam também postam, desde segunda, piadas mórbidas sobre o desaparecimento no fórum de Iron Lung. "Desligue o controle Logitech com o jogo em andamento", escreveu um deles em referência ao aparelho usado para guiar o submarino da OceanGate.
Szymanski afirma entender o humor ácido por trás do interesse no seu jogo, mas diz que fez Iron Lung imaginando a situação mais assustadora que podia pensar. "Saber que pessoas reais passam por isso agora é horrível, mesmo que a tragédia seja por conta de más decisões delas."
O desenvolvedor anunciou em abril que o jogo independente vai inspirar uma adaptação cinematográfica, na qual ele está envolvido.
A Steam registrou tendência similar durante a pandemia de Covid-19, quando a busca pelo jogo Plague disparou. "O Plague Inc. está no ar há oito anos, e toda vez que há um surto de alguma doença, vemos um aumento de jogadores", afirmou a desenvolvedora Ndemic Creations à BBC, em fevereiro de 2020.
Nesse game, o jogador precisa espalhar uma doença infecciosa e mortal pelo mundo. O usuário pode escolher alastrar um vírus, uma bactéria ou um fungo e preservar a praga de políticas sanitárias nacionais e internacionais. A extinção humana é o objetivo máximo.
A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (22) que os destroços encontrados no Oceano Atlântico são do submarino Titan. Os materiais são compatíveis com uma perda de pressão do veículo, o que provocou uma implosão e levou à morte os cinco passageiros que estavam a bordo.
"Foi uma catastrófica implosão", disse John Mauger, porta-voz da Guarda Costeira.

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