Venda de game dispara após incidente com submarino para ver Titanic

Após o submarino da OceanGate Expeditions tripulado por turistas interessados em explorar os destroços do Titanic desaparecer no Oceano Atlântico na manhã de domingo (18), a procura pelo jogo indie Iron Lung na loja virtual Steam disparou. Nesta quinta-feira (22), autoridades envolvidas na busca confirmaram que destroços do Titan foram encontrados no leito do mar e que os cinco tripulantes morreram.

No game, um veículo submersível é usado para explorar o oceano de uma lua alienígena. Os gráficos simples, escuros e granulados mostram à audiência, através da janela, olhos, escamas e ossos de seres extraterrestres.

O número de jogadores online saiu de 18, no domingo, para 101, nesta quinta-feira (22), de acordo com a base de dados da Steam. No Twitter, o criador do game, David Szymanski, lamentou a alta das vendas que triplicaram, de acordo com gráfico divulgado na rede social.

Jogo Iron Lung teve pico de vendas após desaparecimento de submarino da OceanGate Crédito: Reprodução/ Steam

Usuários da Steam também postam, desde segunda, piadas mórbidas sobre o desaparecimento no fórum de Iron Lung. "Desligue o controle Logitech com o jogo em andamento", escreveu um deles em referência ao aparelho usado para guiar o submarino da OceanGate.

Szymanski afirma entender o humor ácido por trás do interesse no seu jogo, mas diz que fez Iron Lung imaginando a situação mais assustadora que podia pensar. "Saber que pessoas reais passam por isso agora é horrível, mesmo que a tragédia seja por conta de más decisões delas."

O desenvolvedor anunciou em abril que o jogo independente vai inspirar uma adaptação cinematográfica, na qual ele está envolvido.

A Steam registrou tendência similar durante a pandemia de Covid-19, quando a busca pelo jogo Plague disparou. "O Plague Inc. está no ar há oito anos, e toda vez que há um surto de alguma doença, vemos um aumento de jogadores", afirmou a desenvolvedora Ndemic Creations à BBC, em fevereiro de 2020.

Nesse game, o jogador precisa espalhar uma doença infecciosa e mortal pelo mundo. O usuário pode escolher alastrar um vírus, uma bactéria ou um fungo e preservar a praga de políticas sanitárias nacionais e internacionais. A extinção humana é o objetivo máximo.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (22) que os destroços encontrados no Oceano Atlântico são do submarino Titan . Os materiais são compatíveis com uma perda de pressão do veículo, o que provocou uma implosão e levou à morte os cinco passageiros que estavam a bordo.