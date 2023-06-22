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Próximo ao Titanic

Guarda Costeira encontra destroços na área de buscas pelo submarino Titan

Especialistas avaliam se material pertence ao submersível desaparecido no Atlântico, segundo informações iniciais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2023 às 14:31

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 14:31

SÃO PAULO - A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira (22) ter encontrado destroços na área onde hoje se concentram os esforços de busca pelo submersível Titan, desaparecido desde o último fim de semana. Especialistas estão avaliando o material para compreender se há alguma relação com o veículo.
Em um breve tuíte, foi informado que um veículo operado remotamente (ROV, na sigla em inglês) localizou os destroços em uma região próxima aos restos do Titanic.
O submarino Titan, próximo à plataforma de onde foi liberado
O submarino Titan, próximo à plataforma de onde foi liberado Crédito: OceanGate Expeditions
Espera-se que informações mais concretas sejam divulgadas às 15h do horário local (16h em Brasília), quando uma entrevista coletiva da Guarda Costeira deve detalhar as atualizações.
As reservas de oxigênio do veículo, que desapareceu em uma excursão no oceano Atlântico, acabaram na manhã desta quinta-feira (22), segundo estimativas, o que escalou a preocupação com o caso.
O mergulho na costa do Canadá com cinco pessoas a bordo começou às 8 horas no horário local (9h em Brasília) do último domingo (18), de acordo com a agência Reuters. A empresa OceanGate, que opera o submersível, diz que o Titan tem reserva de oxigênio para até 96 horas – quatro dias.

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