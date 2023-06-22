Empresa diz que todos a bordo de submarino desaparecido morreram

SÃO PAULO - A empresa OceanGate Expeditions, responsável pelo submarino que desapareceu no domingo (18), disse nesta quinta-feira (22) acreditar que as cinco pessoas a bordo do veículo morreram.

"Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um espírito distinto de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo", diz trecho do comunicado, segundo a CNN internacional. "Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos."

Submarino que levava turistas aos destroços do Titanic no Atlântico Crédito: OceanGate

Embarcaram na expedição: o dono da OceanGate, Stockton Rush, 61 anos; o bilionário britânico Hamish Harding, 58 (presidente-executivo da empresa Action Aviation); o empresário paquistanês Shahzada Dawood, 48 (vice-presidente do conglomerado Engro); seu filho Suleman, 19; e o francês Paul-Henry Nargeolet, 77 (mergulhador especialista no naufrágio).

O comunicado foi divulgado horas após a Guarda Costeira dos Estados Unidos informar ter encontrado destroços na área onde hoje se concentram os esforços de busca pelo submarino Titan. Segundo John Mauger, porta-voz das equipes de busca, os materiais são compatíveis com uma perda de pressão do submersível, que levou à morte os cinco passageiros que estavam a bordo.