Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Empresa diz que todos a bordo de submarino desaparecido morreram
Tragédia no mar

Empresa diz que todos a bordo de submarino desaparecido morreram

Partes do submersível OceanGate, que transportava cinco pessoas, foram encontradas nesta quinta-feira (22), próximo aos restos do Titanic
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2023 às 16:18

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 16:18

SÃO PAULO - A empresa OceanGate Expeditions, responsável pelo submarino que desapareceu no domingo (18), disse nesta quinta-feira (22) acreditar que as cinco pessoas a bordo do veículo morreram.
"Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um espírito distinto de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo", diz trecho do comunicado, segundo a CNN internacional. "Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos."
Submarino que levava turistas aos destroços do Titanic desaparece no Atlântico
Submarino que levava turistas aos destroços do Titanic no Atlântico Crédito: OceanGate
Embarcaram na expedição: o dono da OceanGate, Stockton Rush, 61 anos; o bilionário britânico Hamish Harding, 58 (presidente-executivo da empresa Action Aviation); o empresário paquistanês Shahzada Dawood, 48 (vice-presidente do conglomerado Engro); seu filho Suleman, 19; e o francês Paul-Henry Nargeolet, 77 (mergulhador especialista no naufrágio).
O comunicado foi divulgado horas após a Guarda Costeira dos Estados Unidos informar ter encontrado destroços na área onde hoje se concentram os esforços de busca pelo submarino Titan. Segundo John Mauger, porta-voz das equipes de busca, os materiais são compatíveis com uma perda de pressão do submersível, que levou à morte os cinco passageiros que estavam a bordo.
"Foi uma catástrofica implosão", afirmou Mauger. Foram encontradas cinco peças principais do submersível —a primeira delas foi a parte traseira do veículo, encontrada por um robô. Os barulhos ouvidos na noite da terça-feira (20) e nesta quarta (21), que deram esperança de encontrar sobreviventes, não parecem ter conexão com o caso, de acordo com análises da equipe de resgate.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Submarino perdido: relembre outros 2 casos de embarcações desaparecidas no oceano

Submarino de expedição ao Titanic: médico explica chances de sobrevivência conforme oxigênio diminui

Sons de batidas são ouvidos durante busca por submarino desaparecido

Submarino de turistas para o Titanic: é impossível escapar sem ajuda, diz jornalista que fez a viagem

O misterioso sumiço de submarino que fazia visitas turísticas ao Titanic

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Submarino Titanic Oceano Atlântico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados