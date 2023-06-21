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Ruídos captados

Sons de batidas são ouvidos durante busca por submarino desaparecido

Veículo transporta turistas para explorar destroços do Titanic; embarcação teria cerca de 24 horas de oxigênio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2023 às 10:11

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 10:11

SÃO PAULO - Equipes de resgate detectaram ruídos subaquáticos durante as buscas pelo submersível turístico que desapareceu com cinco pessoas a bordo em uma viagem para explorar os destroços do Titanic, na costa sudeste do Canadá, disse nesta quarta-feira (21) a Guarda Costeira dos Estados Unidos.
Veículos operados remotamente foram realocados para explorar a origem dos ruídos, que ainda não foi esclarecida. A Guarda Costeira não detalhou a extensão dos sons ou como eles foram captados.
Submarino que levava turistas aos destroços do Titanic desaparece no Atlântico
Submarino que levava turistas aos destroços do Titanic desaparece no Atlântico Crédito: OceanGate
O submersível que transportava turistas ao naufrágio do Titanic desapareceu no oceano Atlântico no domingo (18). Autoridades canadenses e dos EUA fazem uma corrida para localizar o veículo, que na manhã desta quarta teria cerca de 25 horas de oxigênio, segundo estimativas.
Os ruídos foram primeiro captados por um avião canadense P-3. Os sons semelhantes a batidas eram detectados a cada 30 minutos. Quatro horas depois, outro sonar foi ativado, e o barulho ainda era ouvido. Um objeto retangular branco na água também teria sido localizado, segundo a rede CNN.

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O submersível Titan é operado pela empresa OceanGate Expeditions, cuja proposta divulgada em seu site é aumentar o acesso do público ao oceano profundo. O CEO da empresa, Stockton Rush, disse à emissora americana CBS que o veículo não exige muita habilidade para condução. "É como se fosse um elevador."
A empresa responsável pelo submersível foi alertada sobre a insegurança do veículo, mas discordou das avaliações. Por se tratar de uma inovação, justificou a companhia, o empreendimento não atenderia aos padrões atuais de certificação.
O presidente da OceanGate, Stockton Rush, está entre os turistas a bordo do veículo desaparecido. A viagem era a quinta missão da "Expedição Titanic" em 2023 — uma tentativa de aumentar o acesso do público ao oceano profundo, de acordo com o site da companhia.

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