Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • O misterioso sumiço de submarino que fazia visitas turísticas ao Titanic
No Atlântico

O misterioso sumiço de submarino que fazia visitas turísticas ao Titanic

A Guarda Costeira de Boston disse à BBC que uma operação para encontrar a embarcação estava em andamento
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 jun 2023 às 14:40

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 14:40

Imagem BBC Brasil
Restos do Titanic estão a 3.800m de profundidade no fundo do Atlântico Crédito: Reuters
Um submarino usado para levar turistas até os destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico.
A Guarda Costeira de Boston disse à BBC na segunda-feira (19/06) que uma operação para encontrá-lo estava em andamento.
Não está claro quantas pessoas estavam a bordo no momento do desaparecimento.
Pequenos submarinos levam turistas pagantes e especialistas para ver os destroços do Titanic.
A empresa OceanGate, que opera o submarino desaparecido, diz que está "explorando e mobilizando todas as opções" para trazer a tripulação de volta com segurança.
"Todo o nosso foco está nos tripulantes do submersível e suas famílias", disse a OceanGate em um comunicado.
A nota também diz que a empresa recebeu "extensa assistência" de "várias agências governamentais e empresas de águas profundas" em seus esforços para restabelecer o contato com o submarino.
A empresa cobra US$ 250.000 (R$ 1.194.625) por uma vaga em suas expedições de 8 dias para ver os destroços.
O submarino pode acomodar cinco pessoas, diz a empresa, que geralmente inclui um piloto, três convidados pagantes e o que chama de "especialista em conteúdo".
Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo a descida e a subida, leva oito horas.
Os destroços do Titanic estão 3.800 metros abaixo da superfície no fundo do Atlântico. O local fica a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.
O transatlântico, que era o maior navio de sua época, atingiu um iceberg em sua viagem inaugural de Southampton a Nova York em 1912. Dos 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, mais de 1.500 morreram.
O Titanic foi extensamente explorado desde que o local do naufrágio foi descoberto em 1985.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

naufrágio Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados