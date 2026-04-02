Ronaldinho Gaúcho anuncia criação de gravadora musical

Ronaldinho Gaúcho Crédito: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho anunciou nesta segunda-feira (30) a criação da gravadora Tu Música, novo empreendimento voltado à indústria musical. A novidade foi revelada com exclusividade pela Billboard e marca mais um passo do atleta no entretenimento.

Com sede em Miami, nos EUA, o selo nasce com a proposta de conectar artistas, culturas e mercados, funcionando como plataforma de criação e distribuição musical em escala internacional. O foco inicial será a América Latina, com planos de expansão para outras regiões, como Europa, África, Ásia e Oriente Médio.

O primeiro projeto da gravadora será um álbum inspirado na Copa do Mundo, reunindo artistas de diferentes países. A partir de 6 de abril, cantores e compositores poderão enviar trabalhos para seleção das faixas que integrarão o disco, iniciativa que busca abrir espaço também para novos talentos.

Em comunicado publicado no Instagram, Ronaldinho afirmou que a música sempre teve papel importante em sua trajetória pessoal. Segundo ele, a proposta é aproximar culturas e criar oportunidades para artistas de diferentes origens.