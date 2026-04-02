Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ronaldinho Gaúcho anuncia criação de gravadora musical

Primeiro projeto será álbum inspirado na Copa do Mundo com artistas internacionais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 11:27

Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho Crédito: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho anunciou nesta segunda-feira (30) a criação da gravadora Tu Música, novo empreendimento voltado à indústria musical. A novidade foi revelada com exclusividade pela Billboard e marca mais um passo do atleta no entretenimento.
Com sede em Miami, nos EUA, o selo nasce com a proposta de conectar artistas, culturas e mercados, funcionando como plataforma de criação e distribuição musical em escala internacional. O foco inicial será a América Latina, com planos de expansão para outras regiões, como Europa, África, Ásia e Oriente Médio.
O primeiro projeto da gravadora será um álbum inspirado na Copa do Mundo, reunindo artistas de diferentes países. A partir de 6 de abril, cantores e compositores poderão enviar trabalhos para seleção das faixas que integrarão o disco, iniciativa que busca abrir espaço também para novos talentos.
Em comunicado publicado no Instagram, Ronaldinho afirmou que a música sempre teve papel importante em sua trajetória pessoal. Segundo ele, a proposta é aproximar culturas e criar oportunidades para artistas de diferentes origens.
A Tu Música foi fundada em parceria com Roberto de Assis, irmão e empresário do ex-jogador, além de Roni Maltz Bin, CEO do Sua Música Group, e Allan Jesus, CEO da ASJ, empresas que atuarão nas áreas de distribuição, marketing e gestão artística.

Veja Também

Ronaldinho Gaúcho participa do reality No Limite na Turquia

Rolê aleatório: Ronaldinho Gaúcho curte boate sertaneja em Vitória; veja vídeo

Rihanna diz que torcia pela seleção brasileira e era fã de Ronaldinho Gaúcho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Futebol Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados