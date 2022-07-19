Uma pessoa morre e quatro ficam feridas durante tiroteio em bar de Paris

As forças policiais são vistas próximo a um cordão de segurança depois que um atirador matou um indivíduo e feriu outros quatro que estavam sentados no terraço de um bar em Paris, na França. Crédito: Christophe Archambault/AFP

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após dois homens armados abrirem fogo em Paris, na França , na noite desta segunda-feira (18). A polícia local afirmou que um dos suspeitos foi preso e o outro está foragido. Os atiradores "saíram de um veículo e miraram em pessoas sentadas no terraço de um bar", disseram as autoridades. O crime ocorreu no 11º distrito da capital francesa, que foi alvo de ataques terroristas em 2015.

François Vauglin, prefeito do 11º distrito de Paris, afirmou que o incidente ocorreu em um "bar de shisha", ou narguilé, onde os próprios clientes conseguiram deter um dos suspeitos.

Em entrevista à AFP, o dono de um restaurante perto do bar descreveu os momentos de horror: "Vimos um carro chegar, eles saíram com uma arma, pareceu uma metralhadora, dispararam e fugiram. Eu só tive tempo de dizer ao pessoal para entrar. Todos saíram correndo".