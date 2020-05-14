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Projetos de lei

Trump diz que vai analisar legislação para sancionar China sobre Covid-19

O presidente dos Estados Unidos disse que irá analisar projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 07:44

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 07:44

O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega | PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (13) que "certamente" irá analisar projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso americano para sancionar a China devido à forma como Pequim tem atuado na pandemia do novo coronavírus.
O republicano afirmou, também, que ficou surpreso com declarações do diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, no Parlamento. "Fiquei surpreso com a resposta. Para mim, não é uma resposta aceitável, especialmente quando se trata de escolas", declarou. 
Nesta quarta (13), Fauci disse que os EUA podem enfrentar "mortes e sofrimento desnecessários" caso decidam reabrir a economia muito cedo. 

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