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Acordo comercial

Trump diz não estar interessado em reabrir negociações com a China

De acordo com o presidente dos EUA, a China poderia ter parado o coronavírus no começo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 08:34

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 08:34

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Jim Bourg
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11), que não está "interessado" em reabrir as negociações do acordo comercial com a China para relaxar os termos do pacto em meio à pandemia de coronavírus. "Quero ver se eles vão cumprir o acordo que assinaram", disse o republicano em uma coletiva de imprensa, ao criticar o país asiático por ter supostamente "tirado vantagem" dos EUA por anos.
"Não estou feliz com a China. Eles poderiam ter parado o coronavírus no começo", declarou o presidente, em mais uma crítica à forma como Pequim lidou com a pandemia de Covid-19.
Ao ser questionado sobre o exame de coronavírus do vice-presidente Mike Pence, Trump disse que ele testou negativo e está "em boa forma".

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