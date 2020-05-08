Estados Unidos pode fazer corte em folha de pagamentos por mais tempo, diz Trump

Questionado por repórteres, Trump afirmou que o desemprego deve subir mais ainda nos EUA, mas não citou projeções específicas. "Houve um desligamento artificial de uma excelente economia", disse sobre as medidas de distanciamento social para conter a disseminação do coronavírus. Segundo ele, o quarto trimestre deste ano já deve ser positivo na economia americana. "O próximo ano pode ser um dos melhores que já tivemos, do ponto de vista econômico", prometeu, dizendo que seu governo trabalha para agilizar a entrega do dinheiro já aprovado pelo Congresso às pessoas que têm direito a ele.