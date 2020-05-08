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Pandemia

Mortes por Covid-19 ultrapassam marca de 270 mil em todo o mundo

Segundo dados divulgados pela  Universidade Johns Hopkins o número global de infectados chegou a 3.889.841, se aproximando da marca de 4 milhões de casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 15:39

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 15:39

No mundo pós-coronavírus, tendência é que o distanciamento social continue existindo embora as pessoas passem a valorizar mais os contatos pessoais
Às 13h55 desta sexta-feira, 8, a instituição contabilizava 271.732 óbitos causados pela Covid-19 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Segundo os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a pandemia do novo coronavírus já foi responsável por mais de 270 mil mortes no mundo todo. Às 13h55 desta sexta-feira, 8, a instituição contabilizava 271.732 óbitos causados pela Covid-19. Já o número global de infectados chegou a 3.889.841, se aproximando da marca de 4 milhões de casos confirmados.
O país que lidera a lista da Johns Hopkins tanto em número de infectados quanto em óbitos são os Estados Unidos, com 1.263.052 de pessoas infectadas e 76.032 mortes registradas.
Em número de óbitos, o segundo colocado é o Reino Unido, com 31 315 falecimentos pela doença. Na manhã desta sexta, o governo britânico informou que 626 pessoas morreram de Covid-19.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A Espanha, país logo abaixo dos EUA no número de infectados, reportou um acréscimo de 1.095 casos do novo coronavírus, além de 229 novas mortes nas últimas 24 horas, número pouco acima ao que foi informado na quinta, quando o governo espanhol contabilizou 213 óbitos em um dia. Ao todo, a Espanha registrou 222.857 doentes e 26.299 mortos pela covid-19.
Já passado o pico da pandemia no país, a Espanha estuda flexibilizar a quarentena em algumas de suas regiões, dentre as quais não fará parte a comunidade de Madrid, de acordo com autoridades do governo ouvidas pelo jornal local El País
Outra nação que vê seu número de novos casos e óbitos diários diminuir é a Itália, que hoje confirmou 243 novas mortes e 1.327 casos a mais de coronavírus.
Os números desta sexta foram um pouco abaixo dos registrados na quinta - 1.401 novos infectados e 274 óbitos. Mesmo assim, as atualização desta sexta fizeram o país ultrapassar a marca de 30 mil mortes pelo novo coronavírus, com total em 30.201.

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