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Coronavírus

Trump diz que teste mais rápido para vírus pode estar disponível esta semana

Segundo Trump, o coronavírus deve atingir o ápice nos EUA 'por volta da Páscoa'

Publicado em 30 de Março de 2020 às 11:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 11:04
Cientistas estudam vacina contra o coronavírus
Teste novo e mais rápido para detectar o novo coronavírus pode estar disponível Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (30) que um teste novo e mais rápido para detectar o novo coronavírus pode estar disponível no país esta semana.
Em entrevista à Fox News, Trump disse que os EUA estão liderando o número de casos no mundo porque estão fazendo mais testes para a doença. "Os EUA estão agora testando centenas de milhares de pessoas", afirmou.
Segundo Trump, o coronavírus deve atingir o ápice nos EUA "por volta da Páscoa", antes de começar a desacelerar. O presidente disse ainda que a taxa de letalidade nos EUA é "muito baixa" em relação às de outros países.

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Sobre a extensão de medidas de distanciamento social até o fim de abril, Trump disse que tomou a decisão depois de ouvir especialistas.
Trump afirmou ainda que o objetivo de seu governo é minimizar o número de mortes causadas pelo coronavírus. "Se os EUA não tivessem feito nada, 2,2 milhões (de pessoas) poderiam ter morrido," disse.

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