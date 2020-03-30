Trump diz que teste mais rápido para vírus pode estar disponível esta semana

Teste novo e mais rápido para detectar o novo coronavírus pode estar disponível Crédito: Polina Tankilevitch/ Pexels

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (30) que um teste novo e mais rápido para detectar o novo coronavírus pode estar disponível no país esta semana.

Em entrevista à Fox News, Trump disse que os EUA estão liderando o número de casos no mundo porque estão fazendo mais testes para a doença. "Os EUA estão agora testando centenas de milhares de pessoas", afirmou.

Segundo Trump, o coronavírus deve atingir o ápice nos EUA "por volta da Páscoa", antes de começar a desacelerar. O presidente disse ainda que a taxa de letalidade nos EUA é "muito baixa" em relação às de outros países.

Sobre a extensão de medidas de distanciamento social até o fim de abril, Trump disse que tomou a decisão depois de ouvir especialistas.