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Coronavírus: Trump estende isolamento social nos EUA até 30 de abril

Na semana passada, o republicano havia sugerido que poderia 'reabrir' a economia americana na Páscoa, em 12 de abril. 'Isso era apenas uma aspiração', explicou o presidente

Publicado em 29 de Março de 2020 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 20:22
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (29) que as medidas de distanciamento social para controlar o avanço do coronavírus no país serão estendidas até 30 de abril. Na semana passada, o republicano havia sugerido que poderia "reabrir" a economia americana na Páscoa, em 12 de abril. "Isso era apenas uma aspiração", explicou o presidente.
Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump
Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega/PR
Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump também disse que o pico de mortes por coronavírus nos EUA "provavelmente" será alcançado em duas semanas e, depois disso, o número de novos óbitos começará a diminuir.
O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, que faz parte da força-tarefa do governo contra o coronavírus, afirmou que a decisão é "sábia e prudente". Ao lado de Trump na coletiva de imprensa, ele reafirmou que o número de mortes por coronavírus nos EUA poderia alcançar 200 mil se não forem tomadas medidas adequadas para conter a disseminação do vírus. "O número que eu dei é baseado em modelos", reforçou Fauci. Segundo o especialista, os esforços de distanciamento social em andamento no país "estão tendo um efeito" que ainda não pode ser quantificado.
A médica Deborah Birx, que também é membro da força-tarefa americana contra a Covid-19, disse que continuar com o distanciamento social é "um grande sacrifício para todo mundo", mas salvará "centenas de milhares de vidas".

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