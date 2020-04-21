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"Inimigo invisível"

Trump anuncia suspensão temporária de imigração para os EUA

Os Estados Unidos registraram 1.433 mortes ligadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 11:29

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 11:29

Câmara abre processo de impeachment contra Donald Trump
  Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da noite desta segunda-feira, 20, a suspensão temporária da imigração no país. "À luz do ataque de um inimigo invisível, assim como considerando a necessidade de proteger os empregos de nossos cidadãos, assinarei uma ordem executiva para suspender a imigração para os Estados Unidos", publicou o republicano em sua conta oficial no Twitter, sem conceder mais detalhes.

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Os Estados Unidos registraram 1.433 mortes ligadas ao novo coronavírus, provavelmente o "inimigo invisível" ao qual Trump se referiu, nas últimas 24 horas, um queda em relação à véspera, informou na noite desta segunda-feira, 20, a Universidade John Hopkins. No total, o país tem 42.094 óbitos desde o início da epidemia - o que o torna o mais castigado em números absolutos de mortes.

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