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Atualização dos dados

Coronavírus: China reporta 11 novos casos, mas sem mortes

No total, o país asiático tem 82.758 pessoas infectadas e 4.632 óbitos decorrentes da doença, após a recontagem na província de Wuhan
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 09:20

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 09:20

Homens usam máscara para se proteger do coronavírus na China
Homens usam máscara para se proteger do coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta segunda-feira, 20, que o país registrou 11 novos casos de coronavírus, com sete de transmissão local, e nenhuma nova morte por Covid-19.

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No total, o país asiático tem 82.758 pessoas infectadas e 4.632 óbitos decorrentes da doença, após a recontagem na província de Wuhan. Globalmente, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos EUA, 2,47 milhões de pessoas já foram contaminadas e mais de 170 mil morreram por causa do novo coronavírus.
(Com informações da Associated Press).

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