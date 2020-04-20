Governo corrige números e diz que 113 morreram de coronavírus em 24 horas

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

O Brasil registrou 113 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 h. Ao todo, são 2.575 vítimas. A quantidade de óbitos foi corrigida pelo Ministério da Saúde que havia informado 2.845 registros.

Nesta segunda, o país também passou a marca de 40 mil casos confirmados da Covid-19 deste o início da pandemia. São 40.581. No dia anterior, eram 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados.

Coronavírus ao redor do mundo

O número real de casos, entretanto, tende a ser maior, afirmam os técnicos do Ministério da Saúde, já que apenas pacientes internados em hospitais fazem testes e muitos ainda esperam o resultado.

No domingo (19), São Paulo foi o primeiro estado do país a registrar mais de mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Até o domingo, São Paulo tinha 14.267 casos e 1.015 óbitos.

O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos e mortes em decorrência da Covid-19. Pernambuco, Ceará e Amazonas vêm na sequência. Tanto a rede pública do Rio quanto a do Amazonas já apresentam sinais de esgotamento, e hospitais de referências nas duas capitais estão com as UTIs lotadas.