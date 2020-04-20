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Pandemia

Governo corrige números e diz que 113 morreram de coronavírus em 24 horas

Ao todo, são 2.575 óbitos, segundo dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda (20). Número foi retificado pela pasta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 18:24

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 18:24

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O Brasil registrou 113 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 h. Ao todo, são 2.575 vítimas. A quantidade de óbitos foi corrigida pelo Ministério da Saúde que havia informado 2.845 registros.
Nesta segunda, o país também passou a marca de 40 mil casos confirmados da Covid-19 deste o início da pandemia. São 40.581. No dia anterior, eram 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados.

Coronavírus ao redor do mundo

O número real de casos, entretanto, tende a ser maior, afirmam os técnicos do Ministério da Saúde, já que apenas pacientes internados em hospitais fazem testes e muitos ainda esperam o resultado.
No domingo (19), São Paulo foi o primeiro estado do país a registrar mais de mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Até o domingo, São Paulo tinha 14.267 casos e 1.015 óbitos.
O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos e mortes em decorrência da Covid-19. Pernambuco, Ceará e Amazonas vêm na sequência. Tanto a rede pública do Rio quanto a do Amazonas já apresentam sinais de esgotamento, e hospitais de referências nas duas capitais estão com as UTIs lotadas.
Os pacientes acima dos 60 anos continuam sendo a maioria das vítimas da Covid-19 no Brasil.

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