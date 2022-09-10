Reino Unido confirma funeral da rainha Elizabeth II para dia 19

SÃO PAULO - A monarquia britânica confirmou neste sábado (10) que o funeral da rainha Elizabeth II vai ocorrer no próximo dia 19, uma segunda-feira, na manhã de Londres — a partir de 7h, no horário de Brasília. A data foi declarada feriado no Reino Unido.

O caixão deve deixar o Castelo de Balmoral, na Escócia, com destino a Edimburgo, neste domingo (11). Na capital escocesa ele deve ficar no Palácio de Holyrood, residência oficial da família real, e depois ser levado de avião para Londres na terça (13), onde no dia seguinte será colocado na Abadia de Westminster para receber uma série de homenagens até o funeral.

Rainha Elizabet II, monarca com reinado mais longevo do Reino Unido Crédito: Reprodução/ @RoyalFamily

As autoridades que explanaram os protocolos dos próximos dias disseram que cumprirão suas funções "com o coração mais pesado do que nunca, mas com a firmeza necessária para garantir uma despedida à altura de uma das figuras definidoras do nosso tempo".

No anúncio ainda foram passados detalhes da situação em Balmoral. O corpo de Elizabeth, morta na última quinta no local, está em um caixão de carvalho coberto por flores no salão de baile do castelo.

Símbolo da monarquia em todo o mundo, Elizabeth 2ª ocupou o trono por sete décadas e faleceu serenamente, segundo o comunicado oficial, na quinta (8), aos 96 anos, no Castelo de Balmoral. Na terça (6), em sua última aparição, ela deu posse à nova primeira-ministra britânica, Liz Truss.

Na manhã deste sábado Charles III, 73, foi proclamado rei em cerimônia no palácio de Saint James , em Londres. Assim como no primeiro discurso oficial no trono, nesta sexta (9), o monarca apontou buscou honrar o legado da mãe, a rainha Elizabeth 2ª, a apontando como sua grande inspiração.

Veja cerimônias dos próximos dias:

Domingo (11): O caixão com o corpo da rainha Elizabeth 2ª será transportado do Castelo de Balmoral, na Escócia, para Edimburgo, a capital do país. A viagem, de carro, deve durar aproximadamente seis horas. Lá, o caixão será levado ao Palácio de Holyrood, residência oficial da família real.

Segunda-feira (12): O corpo da rainha será levado em procissão até à Catedral de St Giles, também em Edimburgo. Haverá uma cerimônia no local, e o corpo da monarca deve ficar exposto ao público durante 24 horas.

Terça-feira (13): a partir das 13h (de Brasília), um carro funerário levará o caixão da rainha Elizabeth 2ª ao aeroporto de Edimburgo. De lá, será transportado em um voo de 55 minutos para Londres, na Inglaterra. Guardas de honra saudarão a partida da Escócia e a chegada à Inglaterra.

a partir das 13h (de Brasília), um carro funerário levará o caixão da rainha Elizabeth 2ª ao aeroporto de Edimburgo. De lá, será transportado em um voo de 55 minutos para Londres, na Inglaterra. Guardas de honra saudarão a partida da Escócia e a chegada à Inglaterra. Na capital inglesa, o corpo da rainha será levado ao Palácio de Buckingham, onde será colocado no centro de um salão. No local serão feitas orações com a presença de membros da família real.

Quarta-feira (14): A Coroa Imperial do Estado, um dos maiores símbolos da monarquia britânica, e uma coroa de flores serão colocadas sobre o caixão.

A Coroa Imperial do Estado, um dos maiores símbolos da monarquia britânica, e uma coroa de flores serão colocadas sobre o caixão. 10h22 (de Brasília): Uma procissão com membros da família real levará o caixão com o corpo da rainha do palácio de Buckingham ao palácio de Westminster.

Uma procissão com membros da família real levará o caixão com o corpo da rainha do palácio de Buckingham ao palácio de Westminster. 11h (de Brasília): O caixão com o corpo da rainha deve chegar ao Palácio de Westminster, onde será recebido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.