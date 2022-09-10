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Rei dos britânicos

Leia na íntegra o discurso de proclamação do rei Charles 3°

Charles foi proclamado rei dos britânicos neste sábado (10). Saiba o que ele falou em seu discurso aos britânicos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2022 às 09:12

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 09:12

Rei Charles III com sua mulher Camilla Parker Bowles observando as homenagens deixadas para a rainha
Rei Charles III com sua mulher Camilla Parker Bowles observando as homenagens deixadas para a rainha Crédito: YUI MOK/AP
Charles 3º, 73, foi proclamado o novo rei do Reino Unido na manhã deste sábado (10), em cerimônia no palácio de Saint James, em Londres. A proclamação foi lida pouco depois das 10h no horário local (6h em Brasília). Confira o que ele falou em seu discurso.

DISCURSO DE CHARLES

"Lordes, senhoras e senhores.
É meu dever neste momento de mais profunda dor anunciar a morte de minha amada mãe, a rainha.
Eu sei o quanto vocês e toda a nação, e devo dizer que o mundo inteiro, se solidarizam comigo pela perda irreparável que todos sofremos. É de grande consolo saber da simpatia expressa por tantos para minha irmã e irmãos e que tal afeto e apoio imenso seja estendido a toda a nossa família em nossa perda.

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A todos nós como família, a este reino e à família de nações da qual fazemos parte, minha mãe deu um exemplo de vida dedicada ao serviço.
O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, sua dedicação e sua devoção.
Mesmo neste momento, em que estamos de luto, agradecemos por essa vida de tanta fé e tenho total compreensão do tamanho deste dever e das difíceis responsabilidades da soberania que agora passaram para mim.
Ao assumir essas responsabilidades, devo me esforçar para seguir o exemplo inspirador que me foi dado ao defender o governo constitucional e buscar a paz, a harmonia e a prosperidade dos povos dessas ilhas, dos reinos e territórios da Commonwealth em todo o mundo.
Neste propósito, sei que serei sustentado pela afeição e lealdade dos povos cujo a soberania eu fui chamado a seguir, e que no cumprimento desses deveres serei guiado pelo conselho de seus Parlamentos eleitos. Em tudo isso, sinto-me profundamente encorajado pelo apoio constante de minha amada esposa.
Aproveito esta oportunidade para confirmar a minha vontade e intenção de continuar a tradição de entregar as receitas hereditárias, incluindo a Crown Estate, ao meu governo em benefício de todos, em troca do Sovereign Grant, que apoia as minhas funções oficiais como chefe de Estado e chefe de nação.
E ao cumprir a pesada tarefa que me foi confiada e à qual agora dedico o que me resta de minha vida, oro pela orientação e ajuda de Deus todo poderoso."

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