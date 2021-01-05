Reino Unido: após decretar lockdown, governo anuncia pacote de 4,6 bi de libras

Reino Unido: o governo britânico estendeu linhas de crédito com apoio estatal até março Crédito: Freepik/Reprodução

De acordo com comunicado emitido há pouco pelo Tesouro britânico, empresas de varejo, hotelaria e lazer - setores bastante afetados por medidas de isolamento social - terão direto a subsídios de até 9 mil libras esterlinas e cobrança de impostos suspensa. Outros 1,694 bilhão de libras esterlinas serão direcionados a negócios de outros setores e a autoridades locais. "O dinheiro será fornecido por propriedade para apoiar as empresas em meio às restrições mais recentes e deve beneficiar mais de 600.000 propriedades comerciais", diz o documento.

Além disso, o governo britânico estendeu linhas de crédito com apoio estatal até março.

O ministro de Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, ressalta no comunicado que o governo local age para proteger vidas e a economia ao mesmo tempo. "O pacote ajudará as empresas a superar os próximos meses - e, principalmente, ajudará a sustentar os empregos, de modo que os trabalhadores possam estar prontos para voltar quando puderem reabrir", diz. Ele ainda defende, na nota, a volta do lockdown diante do salto de casos da Covid-19 após a detecção de uma nova cepa do coronavírus cerca de 70% mais transmissível.