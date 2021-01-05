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Comunicado

Reino Unido: após decretar lockdown, governo anuncia pacote de 4,6 bi de libras

Empresas de varejo, hotelaria e lazer - setores bastante afetados por medidas de isolamento social - terão direto a subsídios de até 9 mil libras esterlinas e cobrança de impostos suspensa

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:57

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:57
Reino Unido
Reino Unido: o governo britânico estendeu linhas de crédito com apoio estatal até março Crédito: Freepik/Reprodução
O governo do Reino Unido anunciou na manhã desta terça-feira (5) um pacote fiscal de 4,6 bilhões de libras esterlinas para atenuar o impacto econômico do novo lockdown no país, decretado nesta segunda (4) para frear a disseminação da Covid-19, com validade até meados de fevereiro.
De acordo com comunicado emitido há pouco pelo Tesouro britânico, empresas de varejo, hotelaria e lazer - setores bastante afetados por medidas de isolamento social - terão direto a subsídios de até 9 mil libras esterlinas e cobrança de impostos suspensa. Outros 1,694 bilhão de libras esterlinas serão direcionados a negócios de outros setores e a autoridades locais. "O dinheiro será fornecido por propriedade para apoiar as empresas em meio às restrições mais recentes e deve beneficiar mais de 600.000 propriedades comerciais", diz o documento.
Além disso, o governo britânico estendeu linhas de crédito com apoio estatal até março.
O ministro de Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, ressalta no comunicado que o governo local age para proteger vidas e a economia ao mesmo tempo. "O pacote ajudará as empresas a superar os próximos meses - e, principalmente, ajudará a sustentar os empregos, de modo que os trabalhadores possam estar prontos para voltar quando puderem reabrir", diz. Ele ainda defende, na nota, a volta do lockdown diante do salto de casos da Covid-19 após a detecção de uma nova cepa do coronavírus cerca de 70% mais transmissível.
Nesta manhã, mas antes do anúncio do pacote fiscal, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi ao Twitter para também defender o endurecimento da quarentena. "Quero dizer a todos em todo o Reino Unido que sei como isso é difícil, sei o quanto vocês estão frustrados. ... Mas agora, mais do que nunca, devemos nos unir", publicou o premiê na rede social. "Agora, você deve mais uma vez ficar em casa, proteger o NHS e salvar vidas", completou. NHS é a sigla do sistema público de saúde do Reino Unido.

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