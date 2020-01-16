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Renúncia

Príncipe Harry lamenta não ter comunicado rainha antes de decisão, diz jornal

A afirmação chega após uma reunião familiar que discutiu os trâmites da decisão do casal, seguida por um comunicado oficial da Rainha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 07:30

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 07:30

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal
Uma semana após anunciar que renunciará a funções do alto escalão da família real britânica ao lado de sua esposa, Meghan Markle, o príncipe Harry estaria arrependido de não ter consultado a avó, rainha Elizabeth II, antes de comunicar publicamente a decisão. A informação é do jornal britânico The Telegraph, que cita uma fonte anônima próxima aos Windsor.
A afirmação chega após uma reunião familiar que discutiu os trâmites da decisão do casal, seguida por um comunicado oficial da Rainha divulgado na última segunda-feira (13). No texto, Elizabeth II afirmou que as conversas foram ?construtivas? e que concordava com a decisão.
"Apesar de preferir que eles permanecessem membros que atuam em período integral na família real, respeitamos e entendemos o desejo de viverem uma vida mais independente", escreveu ainda a rainha.

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Ainda não se sabe ao certo qual será o destino do duque e da duquesa de Sussex. Harry, Meghan e seu filho Archie passaram o Natal no Canadá e a ex-atriz americana retornou ao país nesta semana. O casal afirmou que pretende viver parte do ano no Reino Unido e parte na América do Norte.
Até agora, Meghan e Harry abriram mão de seu subsídio mensal, embora expressem o desejo de manter seus títulos como duques, proteção policial e uso do Frogmore Cottage, uma casa nos terrenos do Castelo de Windsor, a oeste de Londres, cuja reforma foi paga com 2,4 milhões de libras (cerca de R$ 13 milhões) do Tesouro.

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