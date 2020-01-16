Príncipe Harry lamenta não ter comunicado rainha antes de decisão, diz jornal

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal

A afirmação chega após uma reunião familiar que discutiu os trâmites da decisão do casal , seguida por um comunicado oficial da Rainha divulgado na última segunda-feira (13). No texto, Elizabeth II afirmou que as conversas foram ?construtivas? e que concordava com a decisão.

"Apesar de preferir que eles permanecessem membros que atuam em período integral na família real, respeitamos e entendemos o desejo de viverem uma vida mais independente", escreveu ainda a rainha.

Ainda não se sabe ao certo qual será o destino do duque e da duquesa de Sussex. Harry, Meghan e seu filho Archie passaram o Natal no Canadá e a ex-atriz americana retornou ao país nesta semana. O casal afirmou que pretende viver parte do ano no Reino Unido e parte na América do Norte.