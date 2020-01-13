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Elizabeth II estabelece 'período de transição' para Harry e Meghan

Após reunião, rainha disse que apoia decisão do neto de ser mais independente da família real

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 16:19
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal
Após uma reunião nesta segunda-feira (13), a rainha Elizabeth afirma que concordou com a decisão de seu neto, príncipe Harry, e de sua mulher, Meghan, de serem mais independentes da família real britânica, e estabeleceu um período de transição para esse processo.
"Minha família e eu apoiamos totalmente o desejo de Harry e Meghan de criar uma nova vida como uma jovem família", disse a monarca de 93 anos, em um comunicado.
"Apesar de preferirmos que eles permanecessem como membros da família real em período integral, respeitamos e entendemos seu desejo de viver uma vida mais independente como uma família, enquanto permanecessem como uma parte valioso da minha família."

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Ela disse que haverá um período de transição no qual o casal vai se dividir entre o Reino Unido e o Canadá e acrescentou que já mais trabalho a ser feito para finalizar os arranjos para Harry e Meghan.  
O encontro, que ocorreu em Sandringham, na residência privada da rainha, incluiu também o pai de Harry (príncipe Charles) e o irmão dele, William. Meghan está no Canadá com o filho, Archie, e a previsão era que participasse por teleconferência.
A decisão do casal foi uma surpresa para Elizabeth 2ª, 93, que disse a interlocutores não ter sido consultada. Em uma publicação no seu canal oficial no Instagram, o duque e a duquesa de Sussex, como são conhecidos formalmente, escreveram que tomaram a decisão após "muitos meses de reflexão e discussões internas".
Depois da publicação, o Palácio de Buckingham divulgou uma nota afirmando que são "questões complicadas" e que as conversas sobre as possíveis mudanças ainda estavam em estágio muito inicial.
Segundo a imprensa britânica, a rainha teria pedido à família que encontre uma solução para o desejo de seu neto, o sexto na ordem de sucessão ao trono, de obter independência financeira e viver parte do ano no Canadá.

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