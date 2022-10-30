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Eleições 2022

Portugal volta a registrar longas filas para votar

Brasileiros residentes em Portugal, segundo maior colégio eleitoral no exterior, atrás apenas dos EUA, voltaram a enfrentar longas filas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 12:55

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 12:55

  • Giuliana Miranda

Brasileiros residentes em Portugal, segundo maior colégio eleitoral no exterior, atrás apenas dos EUA, voltaram a enfrentar longas filas para votar neste domingo (30), embora o fluxo de pessoas esteja mais organizado do que há quatro semanas.
No único local de votação da capital portuguesa, os 45.273 eleitores inscritos enfrentaram longas filas
No único local de votação da capital portuguesa, os 45.273 eleitores inscritos enfrentaram longas filas Crédito: Paulo Mumia/Agência Enquadrar/Folhapress
Após um primeiro turno com filas superiores a 3 horas, Lisboa, cidade com mais eleitores fora do Brasil, teve um reforço na organização da votação. Uma empresa foi contratada para fazer a gestão da entrada e foram instaladas placas de orientação, além da criação de duas filas únicas: uma geral e outra para prioridades.
Ainda assim, a estrutura montada não foi suficiente para atender o fluxo intenso de pessoas, que já relatam problemas para encontrar o fim da fila em meio à multidão aglomerada.
Segundo dados do consulado do Brasil na cidade, mais de 5.000 pessoas já haviam votado na capital portuguesa até as 10h (7h do Brasil). Há 45.273 brasileiros aptos a votar, um aumento de mais de 113% em relação a 2018.
No primeiro turno, por causa do horário de votação acabou sendo estendido em três horas.
A estrutura de grades montada para as filas, em frente à entrada principal, também impediu a aglomeração de "torcidas" dos candidatos no local, como aconteceu no primeiro turno.

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